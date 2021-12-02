В Кургане откроется выставка, посвященная Александру Невскому

Открытие выставки, посвященной 800-летию со дня рождения Святого благоверного князя Александра Невского,состоится 2 декабря в 13:00 в гостиной «Репка».

Выставка проводится «Братством Александра Невского», она приурочена кодню памяти святого благоверного князя Александра Невского, который отмечается6 декабря. Празднование проходит в честь перенесения мощей святого в Санкт-Петербург, в Александро-Невскую лавру. Символично, что в день небесного покровителя русских воинов, 6 декабря 1941 года, был нанесен первый сокрушительный удар по фашистам под Москвой.

На выставке будут представлены фотоматериалы, свидетельствующие о жизни Александра Невского и об особом отношении курганцев к великому князю, который по праву считается духовным наставником Зауралья. Имя Александра Невского носит храм в Кургане, в его память установлен бюст возле проходной НПО «Курганприбор», памятник в селе Частоозерье.

На выставке будет экспонироваться гипсовый бюст Александра Невского работы скульптора Ольги Красношеиной, который установлен в Курганской епархии. Также будет представлена картина художника Бориса Орехова «В дозоре» с изображением русского богатыря. Она олицетворяет силу духа и воинскую мощь русского народа.Также участники ознакомятся с книжной выставкой «Защитник земли русской» из фондов ЦГБ им. В. Маяковского.

В этом году курганцы ожидают еще одно событие, связанное с именем святого: планируется привезти и установить в Горсаду памятник Александру Невскому.

Выставка будет работатьдо 11 декабря 2021 года и будет интересна представителям всех поколений.