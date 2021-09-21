В Кургане отметят 130-летие первого курганского фотоателье

Встреча с директором музея фотографии Сергеем Реутовым состоится 20 сентября в 18.00 в Арт-пространстве модельной библиотеки им. Л. Куликова. В интерьере зала библиотеки будут представлены фотографии города конца XIX – начала XX века, старинные фотоаппараты из личных коллекций горожан.

Особое место в истории нашего города занимает имя фотографа Алексея Ивановича Кочешева.

130 лет назад, 19 сентября Алексей Иванович Кочешев, получив разрешение Тобольского губернатора на производство фотографических работ в Кургане, открыл первое в Кургане фотоателье в доме братьев Меньшиковых на Троицкой улице.

Сегодня «Теремок» наряду с фотостудией является музеем фотографии, в котором более 2,5 тысяч экспонатов. Здесь можно увидеть, как развивалась фототехника, рассмотреть редкие фотографии. Среди экспонатов – фотоаппараты, предметы мебели и быта эпохи начала конца XIX – начала XX века.

Цикл «Городские силуэты» включает фотокросс в социальных сетях по наполнению альбома с одноименным названием фотографиями из личных архивов горожан. Фото можно размещать с 13 по 30 сентября в фотоальбоме.