В Кургане продолжается конкурс «Песня не знает границ»

Завершили выступления солисты и коллективы из районов области.

В первом туре участвуют более 30 солистов из 12 районов и городов Кургана и Шадринска, а также три вокальных ансамбля. В жюри вошли преподаватели курганского музыкального колледжа, солистки областной филармонии.

По словам члена жюри и одного из организаторов регионального этапа конкурса, директора Курганского областного Центра народного творчества Татьяны Абросимовой, особенность нынешнего фестиваля в том, что он посвящен Году российского кино. Поэтому многие песни в репертуаре молодых солистов взяты из известных кинофильмов:

- Мы надеемся открыть новые таланты. Я скажу, что те участники, которые просто принимают участие, становятся победителями, продолжают петь по жизни, не имея профессионального образования, и радуют своими голосами зауральцев. Есть и такие солисты, которые вокал выбирают своей профессией. Например, Павел Базанов. Он получал сначала диплом участника, потом постепенно добрался до звания лауреата. Сейчас Павел учится в консерватории он ведущий солист областной филармонии. Конкурс популярен среди молодежи Курганской области. Для многих исполнителей он становится путевкой в жизнь. Наши артисты становятся узнаваемыми на площадках Уральского федерального округа. Наш лауреат Кирилл Лыхманюк был участником финального тура, его через несколько сезонов пригласили участвовать в концерте в Екатеринбургском театре эстрады.

Всего предстоит выбрать трех лауреатов. Двух вокалистов и ансамбль. Победителей первого этапа определят сегодня вечером. К сожалению, нынешний конкурс из-за нехватки финансирования проводится без регионального гала-концерта.

Конкуренция достаточно жесткая. Ведь творческую борьбу ведут уже опытные вокалисты и те, кто пробуют свои силы впервые. Однако интересные голоса и звездочки, конечно же, находятся. Одним из таких открытий уже на старте прослушивания стал Артем Андриюк из Мишкинского района.

Артем начал свою сценическую жизнь как участник металлической группы в 2006-2014 годах. Как сам признается, долгое время вообще не пел, профессионально не занимался вокалом. Совсем недавно начал работать методистом по народному творчеству в Мишкинском доме культуры, хотя по образованию агроном-эколог. Закончил Курганскую сельхозакадемию и аспирантуру. В исполнении Артема интересно звучали песни «Актриса» из репертуара Валерия Меладзе, «Клен» («Синяя птица») и «Катюша».

- «Ария», Кипелов, «Мастер»… С этого все начиналось. Металл слушают и уважают немногие, поклонники и фанаты. А эстрадное пение везде котируется, - рассказывает Артем. - Нигде я не учился вокалу. У меня был свой интерес поучаствовать в конкурсе. Нужно было район достойно представить, и люди слушают, говорят, что неплохо получается. К тому же в Мишкино на конкурсе «О тебе пою» к празднику 8 марта я занял первое место.

Лауреаты первого тура будут представлять Курганскую область в финале конкурса «Песня не знает границ», который в этом сезоне пройдет с 21 по 24 апреля в Нижнем Тагиле.