В Кургане снимут фильм о спасении доктором Илизаровым итальянского мальчика

Стоимость каждого эпизода оценивают не менее чем в 1 млн евро.

Фильм «Курган» об академике Илизарове снимут российская компания WeiTMedia и итальянская PicoMedia. Съёмки авторы планируют начать в 2022 году, сериал будет готов в 2023 году.

История реальная. Заболевший мальчик из богатой итальянской семьи приезжает на Южный Урал к советскому ортопеду Гавриилу Илизарову.

Проект снимут на русском и итальянском языках. Сайт kommersant.ru, ссылаясь на источник, близкий к проекту, пишет, что бюджет каждого из восьми эпизодов — не менее 1 млн евро. Можно сделать вывод, что сериал станет одним из самых дорогих в России.

Представители WeiTMediaсчитают, что в последнее время интерес к российскому оригинальному контенту «велик как никогда», сообщает kommersant.ru.

Фото Николая Пушилина.