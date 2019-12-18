В Кургане выступил обладатель уникального голоса – Витас

Сейчас повзрослевший Витас поет в основном серьезные композиции. В Кургане артист представил программу, состоящую из четырех блоков. В первом он исполнял песни о России, во втором - классические вещи, как, например, арию герцога Мантуанского из оперы Верди «Риголетто» или проникновенное «Адажио» Альбинони. Следующий песенный блок – посвящение людям, ушедшим из жизни, и напоследок Витас порадовал поклонников исполнением хитов «Опера №2», «Я подарю тебе любовь», «Птица счастья», «Песня не прощается с тобой».

Кстати, строгая охрана позволила дарить певцу цветы только после песни «Опера №2». Все остальное время подходить к сцене категорически запрещалось. На прощание Витас, до этого степенно расхаживавший по сцене, вдруг начал танцевать и тут же сообщил: «Это был Валерий Леонтьев». Вероятно, певца очень впечатлил концерт коллеги, на котором он накануне побывал в Кургане.

Фото из группы vk.com/partner45