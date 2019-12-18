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В Кургане выступил обладатель уникального голоса – Витас

Виталий Грачев (Витас) впервые появился на российском телевидении в образе человека-амфибии с жабрами и получил известность, благодаря исполнению музыкальных произведений в разных жанрах фальцетом.

2 марта, 2016 - 14:06

Сейчас повзрослевший Витас поет  в основном  серьезные композиции. В Кургане артист представил программу, состоящую из четырех блоков. В первом он исполнял песни о России, во втором - классические вещи, как, например, арию герцога Мантуанского из оперы Верди «Риголетто» или проникновенное «Адажио» Альбинони. Следующий песенный блок – посвящение людям, ушедшим из жизни, и напоследок Витас порадовал поклонников исполнением хитов «Опера №2», «Я подарю тебе любовь», «Птица счастья», «Песня не прощается с тобой».

Кстати, строгая охрана позволила дарить певцу цветы только после песни «Опера №2». Все остальное время подходить к сцене категорически запрещалось. На прощание Витас, до этого степенно расхаживавший по сцене, вдруг начал танцевать и тут же сообщил: «Это был Валерий Леонтьев». Вероятно, певца очень впечатлил концерт коллеги, на котором он накануне побывал в Кургане.

Фото из группы vk.com/partner45

Источник: 
Светлана Тельминова
2 марта, 2016 - 14:06

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