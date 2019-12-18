В областном госархиве продолжается работа над проектом «Курганские храмы от А до Я»

Целью этого проекта является выявление, систематизация и публикация сведений по истории православных приходов, храмов, часовен и молитвенных домов, действовавших на территории современной Курганской области с середины XVII в. до наших дней. В настоящее время публикуются материалы о церковных приходах, относившихся до 1922 года к Тобольской епархии.

Очередная информация посвящена истории храмовых зданий Чимеевского Богородице-Казанского мужского монастыря Курганской и Белозерской епархии. Повествование охватывает период с конца XVII столетия до нашего времени.

С текстом этой и предыдущих статей читатели имеют возможность познакомиться в номерах газеты «Новый мир», а также на официальном сайте Государственного архива Курганской области.

Татьяна Маковеева.