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В областном госархиве продолжается работа над проектом «Курганские храмы от А до Я»

Государственный архив Курганской области продолжает работу над проектом «Курганские храмы от А до Я», который стартовал в октябре 2006 года и осуществляется на страницах областной газеты «Новый мир». 

1 марта, 2016 - 09:16

Целью этого проекта является выявление, систематизация и публикация сведений по истории православных приходов, храмов, часовен и молитвенных домов, действовавших на территории современной Курганской области с середины      XVII в. до наших дней. В настоящее время публикуются материалы о церковных приходах, относившихся до 1922 года к Тобольской епархии.

Очередная информация посвящена истории храмовых зданий Чимеевского Богородице-Казанского мужского монастыря Курганской и Белозерской епархии. Повествование охватывает период с конца XVII столетия до нашего времени.

С текстом этой и предыдущих статей читатели имеют возможность познакомиться в номерах газеты «Новый мир», а также на официальном сайте Государственного архива Курганской области.

Татьяна Маковеева.

Источник: 
Татьяна Маковеева
1 марта, 2016 - 09:16

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