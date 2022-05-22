В театре «Суббота плюс» состоялась премьера спектакля «Завтра была война»

Автор повести — известный советский писатель Борис Васильев. Действие происходит в начале 40-х, а главные герои — обычные советские старшеклассники. Они учатся в школе, стараются быть правильными и идейными комсомольцами-активистами, Но не всегда их внутренние убеждения совпадают с тем, что внушают учителя, особенно, когда их любимые люди признаются «врагами народа».

Премьера спектакля состоялась в 1987 году. В курганском театре «Суббота Плюс» показали новую постановку накануне Дня Победы. Спектакль решили в жанре литературного спектакля.

«Я обожаю это произведение, она мне даже более дорога, чем «А зори здесь тихие». А мои исполнительницы совпадают по возрасту с героинями. Хоть мы и долго к этому спектаклю шли, почти два года мы его репетировали но в результате все сложилось и состоялось», - поделилась руководитель театра Татьяна Афанасьева.

Все действие происходит в сентябре. Ведь каждый новый учебный год — это новая жизнь. По задумке, автор к тому же хотел, чтобы в один месяц спрессовалось максимум событий.

«Девочки влюбились в это произведение сразу же, потому что они по возрасту такие же. Они с огромным энтузиазмом приступили к работе. Сложнее было им петь песни того времени, но они справились. Правда пока показы придется сложить, так как девочки девятиклассницы и у них экзамены. Но в следующем учебном годы показы продолжатся», - добавила руководитель спектакля Татьяна Афанасьева.

«Было сложно в первую очередь из-за серьезности материала, когда ты его читаешь у тебя сразу наворачиваются слезы. А действие к тому же происходит почти целое столетие назад. Но когда ты погружаешься в это все, ты это все понимаешь и принимаешь, принимаешь этих людей и эту эпоху. У меня есть качества Искры, ее самоотверженность, ее дисциплина. Сейчас, когда я в нее вжилась, мне ее гораздо легче передать на сцене», - рассказала исполнительница главной роли комсомолки Искры Вероника Лушникова.

Театром «Суббота плюс» 25 лет им руководит семейный дуэт Татьяна и Александр Афанасьевы. В труппе театра 40 с лишним актеров, самому младшему восемь лет, самые старшие — взрослые семейные люди, но основной контингент составляют учащиеся. Репертуар довольно разнообразен. Театр очень часто выступает на музейных, библиотечных, городских и школьных мероприятиях. Бывали на фестивали в Тюмени, Челябинске, Курске, Пскове, где становились лауреатами и дипломантами. Вообще, за год театру удается принять участие в порядка фестивалей.

15 мая в 12:00 часов дня в театре состоится свой внутренний фестиваль, на котором будут показаны самые разнообразные постановки.

Василий Малухин.

Фото автора.

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