Вячеслав Аванесов о Людмиле Зыкиной: "Её голосом пела Русь"

Год 2022-й объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

Уже несколько лет в стране живет прекрасная традиция посвящать наступающий год культурному явлению или сегменту, проблеме, которая нуждается в публичном осознании. 2019 год посвятили театру, 2020-й – памяти и славе народа в честь 75-летия Великой Победы, 2021-й стал годом науки и технологий.

В ходе принятия решения по 2022 году рассматривалось несколько вариантов, в том числе и сохранность экологии, и другие насущные проблемы. Однако Совет по межнациональным отношениям выдвинул предложение провести год в изучении культуры и наследия народов России с непременным учетом особенностей этого важного явления в регионах огромной страны. Владимир Путин поддержал это предложение.

В Курганской области проживают представители более 100 больших и малых народностей. Каждая из них опирается на многовековой национальный фундамент, каждая имеет славных деятелей культуры, которыми гордится.

«Новый мир» объявляет новый проект – «Наше всё!»

Самое время историкам, философам, культурологам, журналистам да и всем неравнодушным обратить внимание на феномен культурного кода нации, на то, как он формируется, с какими событиями связан. Поэтому «Новый мир» объявляет проект «Наше всё!», посвященный Году народного искусства и культурного наследия наших народов. Мы, конечно, помним слова о том, что наше всё – это Александр Сергеевич Пушкин, но попытаемся расширить границы и вспомнить сынов и дочерей нашего Отечества, кто сделал нас такими, какие мы есть сегодня. Приглашаем всех, кому есть что вспомнить о традициях, о встречах с выдающимися представителями искусства, высказаться на страницах нашего издания!

Первый участник нашего проекта – Вячеслав Григорьевич Аванесов, известный курганский журналист, радиорепортер, много лет он проработал в курганской телерадиокомпании. И конечно, за долгие годы немало интересных встреч выпало на его долю. В том числе – с легендами… Сегодня Вячеслав Аванесов рассказывает о своем рандеву с великой Людмилой Зыкиной.

От хлева до сцены

О замечательной певице сложено столько легенд, что все и не пересказать. И о том, кто из самых сановитых правителей нашей страны любил ее, кто из руководителей государств дарил ей бриллианты... Пусть это останется легендами и слухами. Важно главное: ее любили все, а голос, настоящий русский, неповторимый и завораживающий, по-прежнему хочется слушать.

У Зыкиной было немало заслуженных наград и званий: Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР, лауреат Ленинской и Государственной премий, руководитель и солистка Государственного академического русского народного ансамбля «Россия».

Биография певицы проста и в то же время пронизана духом прекрасного социалистического времени, когда и свинарка могла стать министром. И у нее в жизни было такое: родители – люди ответственные и работящие – с малого детства приучали дочь к простому труду. Она ухаживала за животными – кормила кур, поросят, индюшат и даже вечно хмурого и грозного бычка, которого так боялась.

Как-то в кругу самых близких людей Людмила Георгиевна, смеясь, говорила: «А что, уйду со сцены и займусь сельским трудом. Я же все умею!..»

У нее было немало друзей и тех, кто просто боготворили ее и считали голос певицы необыкновенным даром. К «Люсе» Зыкиной благоволил сам Никита Хрущев. Рассказывают: руководитель государства лично просил министра культуры Фурцеву пригласить знаменитую певицу на встречу с американской делегацией: пусть все знают, какие у нас есть настоящие русские певицы.

Вспоминают, как на одном из концертов Зыкиной находившийся В правительственной ложе Большого театра Леонид Ильич Брежнев после исполнения песни о Волге так расчувствовался, что, не удержавшись от восторга, поднялся с кресла, стал вытирать платком слезы и поклонился низко, на сколько позволяла его грузная фигура…

Людмила Георгиевна была в хороших отношениях с нашими и зарубежными правителями. А с министром культуры Фурцевой запросто парилась в бане.

Горячие ладони Зыкиной

В репортерскую бытность мне пришлось дважды бывать на ее концертах в Курганской филармонии, и, на удивление (в чем я сегодня горько каюсь), я не испытывал особого наслаждения от исполнения Зыкиной песен. Мне казалось: это я уже слышал по ТВ, а это на радио и с этой песней уже давно знаком. Но сейчас переживаю и грущу по тому времени, когда мог слушать в ее исполнении народные песни, пронизанные русским духом, и даже говорить с ней с глазу на глаз…

Это были девяностые годы прошлого столетия. В тогда еще «новой» филармонии Кургана Зыкина давала концерт. Прошу директора филармонии Валентину Ароновну Шухман разрешить перед концертом зайти в гостевую комнату, расположенную сразу же напротив сцены, чтобы взять интервью. Валентина Ароновна обещает лично провести меня в комнату к певице, при этом просит не задерживать ее – Зыкиной надо прийти в себя перед выходом на сцену. «По-пионерски» клянусь, хотя понимаю: двумя минутами здесь не обойтись. Хотя, как знать, Людмила Георгиевна может отказать в интервью. Такое со мной уже случалось.

Но короткие минуты, которые были мне выделены на интервью, вылились в 40 минут. И только за десять минут до начала концерта и то после того, когда, приоткрыв дверь, директор филармонии шепотом подсказала завершать разговор, я попрощался с Людмилой Георгиевной. И в эту минуту русская дива, которую знал весь мир, взяла мою ладонь и… Нет, не пожала, а «спрятала» ее в своих мягких горячих ладонях. Это мгновение я помню до сих пор…

Маленькая Люся

И все-таки о чем мы говорили? Вот несколько фрагментов того разговора:

– Я не первый раз в вашем городе. Признаюсь, друзей не приобрела. Но все зрители, перед которыми я выступала, все они мои настоящие друзья. Вот и сейчас готовлюсь выйти на сцену. Волнение такое, как будто мне вновь предстоит встретиться с ними.

Встречалась у вас с Терентием Семеновичем Мальцевым. Он очень дорог мне. Любит русские песни,

и в этой любви мы

с ним едины

Я всегда была патриотом. Сейчас это слово затерто, патриотами считают себя многие из тех, кто ничего не сделал для своей Родины. Помню, как в 41-м я, маленькая Люся, помогала выпускать продукцию для фронта на станкостроительном заводе имени Орджоникидзе. Тогда я стояла за токарным станком на высокой подставке – иначе не смогла бы работать. Получила третий разряд и этому была так рада. И тут же написала заметку в нашу заводскую газету. Поделилась радостью. И вот тогда я подумала, причем очень отчетливо, осознанно, что я за станком помогаю моей Родине победить врага.

В первый раз запела в четвертом классе. Это был романс «Белой акации гроздья душистые». Потом пела перед ранеными в госпитале. Это яркое впечатление. Мои зрители были перебинтованы. Кто лежал, кто сидел на кровати. Они даже не могли аплодировать – руки были в бинтах.

В 46-м году прочитала объявление о наборе кандидатов в хор имени Пятницкого. Поспорила с подружками, что пройду. Так и случилось.

Наш хор любил Сталин. Как-то после концерта Иосиф Виссарионович решил с нами сфотографироваться. Рядом с ним оказалась и я.



Так начиналась «Россия»

Что еще рассказала мне Зыкина?.. В начале певческой жизни с Людмилой Георгиевной случалось всякое. Было и такое: после смерти мамы неожиданно потеряла голос и была вынуждена уйти из хора. Это был результат и стресса, и слишком частых концертов, когда холодная сцена и сквозняки приносили простуду. Но пройдет время – и она вновь будет покорять зрителей.

В 60-х годах состоялся ее первый дебют за границей. В составе Московского мюзик-холла едет в Париж с группой артистов советской эстрады. Ее заметили, и французская пресса в числе прочих особо выделила именно ее, дав точное определение ее таланта – «Русский голос СССР».

А потом – 90 стран открыли для нее огромные двери самых престижных концертных залов. Впечатленный ее голосом в Америке, великий импресарио Соломон Юрок посоветует Зыкиной создать собственный коллектив. Так появился ансамбль русской песни «Россия».

О том времени Людмила Георгиевна говорила с улыбкой:

– Меня все называли «мамой». Нельзя сказать, что мне это слишком нравилось. Но я воспринимала это теплое слово как великую благодарность от любимых мне людей.

До конца своей жизни Людмила Георгиевна руководила ансамблем «Россия». Он был самой великой ее заботой – о музыкантах и о создании новых песен, таких же широких и напевных, как та самая великая русская река Волга.

Счастье –

петь для россиян

Зыкина много ездила по стране, причем с огромным желанием выступала в небольших городках, где ее также с нетерпением ждали. С удовольствием водила свою «Волгу», добиралась на собственном автомобиле вплоть до Кавказа.

– И что, ни разу вас не останавливали гаишники? – спросил я Людмилу Георгиевну. Она отвечала:

– Я никогда не нарушала правила. А люди в погонах иной раз останавливали меня только для того, чтобы я подписала им автограф. – И засмеялась….

Сотни пластинок и дисков, две тысячи песен – все это творческий багаж великой певицы. Когда мы прощались, она убористым почерком подписала мне один из своих дисков: «Какое счастье петь для моих россиян!»

Какие песни в ее исполнении я любил больше всего? Наверное, те, в которых сердечность, теплота и настоящая русская удаль тесно соприкасались с моей душой. Пытаюсь вспомнить и сразу же слышу в своей голове голос Людмилы Георгиевны: «Издалека долго течет река Волга…» И сразу же представляю огромный волжский простор, спокойные воды моей любимой реки и спокойные зеленые берега…

Людмила Георгиевна Зыкина умерла летом 2009 года. Спустя многие и многие годы она будет жить в нашей памяти – великая русская певица, настоящая мегазвезда.

Вячеслав Аванесов.

Фото из архива автора.