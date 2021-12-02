Юбилейная выставка студии «Сударыни» откроется в Маяковке

Презентация юбилейной выставки студии лоскутного шитья студии «Сударыни»состоится 26 ноября в 16:00 в библиотеке им. В. Маяковского. Выставкой «Фантазия лоскутка и волшебство иголки» рукодельницы отметят 30-летие студии.

«Сударыни» работают в различных техниках: делают шали, лоскутные одеяла и панно, шьют кукол и мягкие игрушки. Постоянно участвуют в конкурсах и выставках. На выставке можно будет оценить лучшие работы участниц студии.

Отметим, что студия «Сударыни» образовалась в 1991 году, а с 1998-го обосновалась в Центральной городской библиотеке им. В. Маяковского. В 2003 году коллективу объединению мастериц присвоено звание «Народный коллектив».

В первые годы студия занималась ручной вышивкой. Женщины вышивали буквально всё: одежду, постельное белье, скатерти, шали, маленькие панно и большие картины. Спустя время начали осваивать более сложное мастерство — по старинным образцам вышивали иконы и полотенца. К лоскутному шитью «Сударыни» пришли уже в начале «нулевых». В Кургане этот вид рукоделия они освоили одними из первых. За четверть века умелыми руками сударынь-мастериц изготовлены тысячи различных вышитых и лоскутных работ, которые демонстрировались на городских, областных, всероссийских выставках в Москве, Тюмени, Оренбурге, Челябинске. «Сударыни» много раз становились лауреатами конкурсов «Родники Зауралья», «Мастера Большого Урала».

Выставка пройдет по адресу: ул. Пролетарская, 39, телефон для справок: 23-28-20.

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