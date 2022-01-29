Юговка предлагает курганцам прочитать 5 уникальных изданий советского периода

Предлагаем вам сегодня интересный обзор о праздниках в нашей стране, подготовленный кандидатом филологических наук Еленой Гаевой.

Книги из сектора редкой книги библиотеки имени А. К. Югова,

«Советские праздники: пропагандистские и запрещённые».Юговка представляет 5 уникальных изданий из фондов Музея книги, которые раскрывают любопытные факты об истории праздников времён СССР. Оказывается, в двадцатые годы прошлого столетия в нашей стране праздновали так называемое «Комсомольское рождество», производство ёлочных игрушек не останавливалось даже в самое тяжёлое военное время, а история праздника 1 Мая была не такой простой и очевидной, как может казаться. Тайное и явное, запрещённое и пропагандистское, помпезное и скромное – неизвестные факты о том, как жители Советской страны праздновали известные календарные даты.

Советский календарь: 1920. – Москва, 1920.

Издание сложно назвать календарём в современном смысле. Это скорее календарь-справочник. Причем вторая часть преобладает и рассказывает о политических и государственных реалиях молодой РСФСР. Страницы, посвящённые собственно календарю, характеризуют его как революционно-религиозный. Перечень революционных праздников устанавливало молодое государство, и эти выходные дни распространялись на территорию всей РСФСР. А вот дополнительные праздничные дни отдавались на откуп территориальным профсоюзам. Например, в Московском регионе именно профсоюзы (с согласия Народного комиссариата труда), на 1920 год установили религиозные праздники.

Комсомольское Рождество / сборник под общей редакцией политпросвета ЦК РКСМ. – Москва, 1923.

Первый раз в нашей стране Комсомольское рождество прошло в 1922 году в рамках антирелигиозной борьбы и сопровождалось карнавалами и уличными выступлениями с большим количеством лозунгов. Однако после первой попытки правительство поняло, что наскоком проблему народной веры не решить, и было решено начать долговременную осаду. Первым делом появились различные циркуляры, а также материалы в помощь комсомольским работникам. Одним из таких изданий и является предлагаемый сборник. В первом разделе можно найти весьма подробный исторический экскурс в историю Рождества и религии в целом. Вторая половина книги содержит антирелигиозные сценарии, частушки, песни, стихи, а также довольно занимательный, разработанный политпросветом, библиографический список «Что читать».

Революционные праздники в библиотеке / под общей редакцией Н. К. Крупской. – Москва, 1923.

В первой части сборника мы знакомимся с приёмами библиотечной работы, а во второй части дано краткое описание революционных праздников. Для каждой даты приводится список книг и статей, где, помимо аннотации, можно найти и характеристику жанра, языка, читателя книги. Этот раздел сборника – образец той советской рекомендательной библиографии, которую Н. Крупская рассматривала как действенное средство пропаганды книги и руководства чтением.

Первое мая: сборник в помощь рабочим клубам, библиотекам, избам-читальням / Уралоблполитпросвет. – Свердловск, 1925.

В 1925 году Первомай получил новую функцию: на фоне усиливающейся антирелигиозной пропаганды день труда было решено противопоставить Пасхе как рядом по времени стоящие праздники. Для этого потребовалось проводить Первомай ярко и красочно, чтобы именно этот праздник, а не Пасха запомнился лучше. Для активистов издавались методические указания и разработки по проведению антирелигиозного Первомая. Предлагаемое вашему вниманию издание к тому же краеведческое, поскольку выпущено в Свердловске 1925 года, когда территория современной Курганской области входила в состав Уральской области.

Массовые празднества: сборник Комитета социологического изучения искусств / Государственный институт истории искусств. – Ленинград, 1926.

Сборник, со слов составителей, стал первым всесторонним исследованием зрелищной стороны массового праздника. Авторы издания, анализируя накопленный опыт, решили определить те законы, на базе которых праздник «может наиболее целесообразно развернуть самодеятельность масс и вылиться в наиболее яркие и впечатляющие формы» (с. 7). В начале книги мы видим исторический обзор А. А. Гвоздева разных видов праздников на Западе. Дальнейший материал посвящён разработке приемов и статистической оценке пролетарских празднований в Петрограде-Ленинграде первых лет Советской власти.