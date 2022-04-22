«Юговка» предлагает почитать 5 книг будущим «акулам пера»

Журналист – это человек, который создаёт новости. Без труда журналистов в мире наступили бы тишина и всеобщее незнание: мы слушаем радио, читаем статьи, смотрим новостные передачи по телевидению и в смартфонах…

Для будущих «акул пера» специалисты зала гуманитарной литературы Юговки подготовили тематическую подборку литературы, которая окажет неоценимую помощь в освоении столь значимой профессии.

1. «Не ешь меня, я тебе песенку спою, или как пишутся PR-тексты», Н. Н. Шпильная.

Издание включает в себя теоретический минимум, систему аналитических, рефлексивных и творческих заданий, направленных на развитие и закрепление навыков работы с PR-текстами. Пособие призвано помогать эффективной подготовке студентов к практическим занятиям.

2. «Современный медиатекст», ответственный редактор Н. А. Кузьмина.

В книге предложено комплексное описание специфики медиатекста, функционирующего в трёх основных сферах: журналистике, рекламе и PR. Также рассмотрены проблемы создания и редактирования различных типов медиатекстов.

3. «Современное издательское дело. Опыт редактора», О. В. Климова.

Учебное пособие раскрывает основные принципы современной работы над редактурой и приводит примеры из редакторской практики.

4. «Интернет-журналистика. Как писать хорошие тексты, привлекать аудиторию и зарабатывать на этом», А. Амзин.

В книге всесторонне раскрываются модели строения новостей и анонсов, устройства медиатекстов, даются практические рекомендации и поднимаются вопросы этики.

5. «Фотожурналистика», В. М. Березин.

В учебнике даются ценные практические рекомендации опытного отечественного журналиста, его размышления о профессии. Автор даёт характеристику отечественной журналистике и её развитию в последние десятилетия.

Специалист зала гуманитарной литературы библиотеки имени А. К. Югова Елена Зиновьева.