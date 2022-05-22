Зауральцы, встретимся в Юговке на «Библионочи-2022»!

Областная научная библиотека имени Югова присоединяется к всероссийской акции «Библионочь-2022». Тема этого года – «ПроТрадиции». 28 мая в 17:00 в библиотеке начнётся увлекательная программа, которая будет посвящена предстоящему 110-летию библиотеки.

Специалисты расскажут гостям о многолетних, самых необычных и интересных традициях и обычаях Юговки, а также поделятся ценностями и тайнами, которые хранятся в залах и отделах. Откроет «Библионочь» концерт-спектакль «Сентиментальный вальс» по рассказу писателя-фронтовика Евгения Воробьёва. На сцене: Николай Бардин – слова автора, солист Курганской филармонии Петр Бабин – баян, Татьяна Пак – конферансье.

Гости отправятся на захватывающийквест. Игроки почувствуют себя путешественниками, разыскивающими клад. На одном из этапов квеста они найдут сокровища в уникальных атласах и картах мира. На другом – посетят «Парк культуры и отдыха» советского времени, сыграют в настольные игры, почитают свежую прессу, а затем, перенесутся прямиком в Италию, в один из солнечных двориков. На следующем этапе игроки узнают, что такое визуальная поэзия и попробуют прочитать листовёртни Дмитрия Авалиани (стихи, написанные очень необычным способом). Командам предстоит выполнить и другие захватывающие задания и конкурсы квеста «Сокровища Юговки».

Кроме того, гостей «Библионочи» ждут мастер-классы по рисованию народной домотканой вышивки «Цветы и птицы», мыловарению. Посетители «Библионочи» пообщаются с курганскими блогерами и творческими людьми в формате «Паблик-ток».

Любители настольных игр посетят площадку клуба «ПРОигры». Гости сыграют в классические настолки и познакомятся с необычными и редкими новинками.

Киноманы примут участие в площадке «Кино нон-стоп» и посмотрят классические фильмы мирового кинематографа. А после показа гостей ждёт обсуждение фильма с киноведами.

На разных площадках Юговки для посетителей будут оформлены тематические фотозоны. Гости смогут сфотографироваться, и со стражем сокровищ Юговки, грозным, но справедливым призраком Каллистратом, и с хранителем зала гуманитарной литературы, очаровательным и добрым медведем Югошей-Юджином, и другими обитателями библиотеки, сообщили в пресс-службе библиотеки.

Для любителей тихих и уютных вечеров с хорошей музыкой и вкусным чаем в 18:00 начнётся встреча клуба «Vinyl&Books». Участники поделятся самыми любимыми пластинками для отдыха и приятного времяпрепровождения.

А поклонников живой музыки ждёт сюрприз – выступление одной из курганских кавер-групп. Концерт начнётся в 19:00.

Вход на «Библионочь» свободный. Мастер-классы платные.

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