Зауральская молодёжь придёт на дискотеку и поможет погорельцам

Благотворительный музсейшн проведут курганские музыканты из проекта «Перформанс» и группы «Motorio».

Встреча состоится в мультицентре «Скрепка» 15 мая в 18:00 часов. Гости не только насладятся хорошей музыкой, но и помогут людям, пострадавшим от лесных пожаров.

Вход на концерт – одна и более принесённых с собой вещей из списка: предметы личной гигиены (обязательно запакованные), одежда и обувь (целая и чистая), подушки, одеяла, пледы (целые и чистые), постельное бельё (обязательно новое и запакованное).

«Приходи с друзьями, пусть любовь к музыке будет полезной», - обращаются к жителям региона специалисты Молодёжного портала Зауралья.

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