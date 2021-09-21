Жителям Курганской области предлагают прочесть пять книг об осени

«Пять книг о…» - это совместный проект «Нового мира» и областной научной библиотеки имени А. К. Югова. Каждую неделю вас ждёт новая подборка самых интересных, самых смешных, самых страшных, самых романтичных и самых полезных книг о…

С осенними книгами нас знакомит главный библиотекарь абонемента КОУНБ им. А. К. Югова Людмила Бородина

Прогулка в осень с Юговкой

Как всегда, неожиданно в свои права вступила осень. И снова с нами шорох листвы под ногами, синь высокого неба, летающие паутинки, яблочный аромат в садах. Прогуляемся? Не знаю, как у вас, а мне на ум приходят книги, тесно связанные с этим увядающим (но так красиво и достойно) временем года.

Гуляешь по уютным улочкам Кургана и невольно цитируешь строки: «Отговорила роща золотая…», «Покраснела рябина, посинела вода…», «Нивы сжаты, рощи голы…». Правильно, это незабвенный Сергей Есенин. В стихах об осени чувствуется тоска автора по безвозвратно ушедшей молодости. Надо обязательно взять на абонементе Сборник стихотворений великого поэта и перечитать. Сейчас самое время…

В Юговку библиотеку часто заглядывают старшеклассники, первокурсники. У них в сентябре непростая пора: новые предметы, учителя, новые знакомства, дружба, любовь. В памяти всплывают страницы повести Галины Щербаковой «Отчаянная осень». Какое сильное впечатление осталось от нее в юности! Вечная книга с открытым финалом о школьной жизни, непростых отношениях подростков с родителями и педагогами, душевных переживаниях молодых людей, отчаянно проживающих каждый новый день.

А вот и Городской сад… Природа тиха и горделива! Посмотрите, как осень тонко и гармонично отретушировала ее, добавив чётких линий и ярких красок! Недавно мне попался в руки великолепный Альбом репродукций «Исаак Левитан». Замечательный художник, мастер «пейзажа настроения». Вглядываешься в его картины, видишь желтизну березовой листвы в солнечный день ранней осени, или черные стволы облетевших деревьев у старой усадьбы, или хрупкую фигурку девушки на осенней аллее в Сокольниках и понимаешь, как он любил осень и умел ее писать!

Бредешь по аллеям и думаешь: «Как хорошо сейчас в деревне! Чистый воздух, грибы, охота». Об этом всегда напомнят «Антоновские яблоки» Ивана Бунина. Главный герой рассказа с ностальгией вспоминает счастливую дворянскую жизнь в родном поместье, дни погожей осени, тёткин столетний яблоневый сад, аромат русской антоновки, многолюдную охоту, лай борзых, хозяйскую библиотеку, фамильные портреты… Все это ушло в прошлое. Остались грусть и сожаление, – самые осенние чувства, которые мы проживаем вместе с рассказчиком.

Пора возвращаться… После прогулки тепло дома особенно приятно. Быстрей под пушистый плед со стаканом горячего чая! А не перечесть ли на сон грядущий что-нибудь из любимого О`Генри, например, его новеллу «Последний лист». Лист как символ ускользающей жизни… Нарисованный неудачливым художником для больной девушки лист плюща на стене как олицетворение животворящей силы искусства… Создав свой шедевр, старик умирает, но возрождается к жизни молодая душа. Finita! Когда заканчивается осень, мы начинаем ждать весну…

Фото Николая Пушилина.