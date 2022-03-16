10 талантливых курганцев получили областную молодёжную премию

Талантливой молодёжи города Кургана, которая проявила себя в научной, учебно-исследовательской, профессиональной и общественной деятельности, вручили городскую молодёжную премию.

В этом году её обладателями стали 10 лауреатов. Церемония вручения премии состоялась в администрации города. С победой талантливую молодёжь поздравил заведующий отделом спорта Департамента социальной политики Сергей Чугунов. Он подчеркнул, что молодёжь Кургана - это наше будущее и наша опора. Если оказывать ей поддержку в творческих начинаниях, научных изобретениях и научных трудах, то это будет уверенность дальнейшего развития и будущего нашего города.

Студентка КГУ факультета «Экономики и права» Светлана Гавриляк, к примеру, награждена в номинации «За достижения в учебно-исследовательской и научной деятельности». Светлана ежегодно участвует в студенческих научно-практических конференциях КГУ, по результатам которых неоднократно становилась призёром. Ещё один лауреат этой номинации – студент КГУ Георгий Хажаев, который учится на направлении «Экология и природопользование». Георгий в течение пяти лет занимается исследовательской деятельностью. За это время им разработаны различные проекты по благоустройству территорий города Кургана. В тройке победителей - педагог Курганского областного музыкального колледжа им. Д,Д. Шостаковича Татьяна Клевцова. Она является лауреатом различных музыкальных конкурсов и фестивалей, сообщили в пресс-службе администрации города.

В номинации «За достижения в профессиональной деятельности награждена педагог Курганского областного колледжа культуры Маргарина Баютова. В её копилке достижений – победа во Всероссийской педагогической олимпиаде «История и обществознание, методика преподавания», «Основы правовых знаний педагога», Международном конкурсе по философии «Знание и познание» для педагогов. Студенты Маргариты Сергеевны являются участниками и победителями различных олимпиад, конкурсов.

Городская молодёжная премия вручается с 2011 года. В этом году возраст самого младшего участника - 15 лет, а самого старшего - 32 года, сообщили в пресс-службе администрации города. Ежегодно премия вручается по трём номинациям: «За достижения в учебно-исследовательской и научной деятельности», «За достижения в профессиональной деятельности», «За вклад в социально-значимую и общественную деятельность».

Фото с сайта администрации города Кургана.