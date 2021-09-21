115 жителей Зауралья за сутки заразились коронавирусом

В Курганской области на 20 сентября лабораторно подтверждены 115 новых случаев COVID-19. Из них 54 зарегистрированы в Кургане, остальные - Белозерском, Кетовском, Мокроусовском, Половинском, Притобольном, Целинном, Щучанском, Юргамышском районах, Макушинском, Куртамышском, Лебяжьевском, Петуховском, Шатровском и Шумихинском муниципальных округах, и городе Шадринске.

Выписаны по выздоровлению 48 человек, сообщили в оперативном штабе. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 32 тысяч 283 случая COVID-19. Всеми лабораториями медорганизаций суммарно проведено 796 тысяч 677 исследований.

Для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией на территорию Курганской области прибыли специалисты. С 14 сентября в Курганской больнице №2 работают анестезиолог-реаниматолог и медицинская сестра-анестезист Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского Минздрава России. С 17 сентября к работе приступили два врача-анестезиолога-реаниматолога и медицинская сестра-анестезист национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава России и два анестезиолога-реаниматолога и медицинская сестра-анестезист Амурской государственной медицинской академии Минздрава России.

Фото Николая Пушилина.