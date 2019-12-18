127 процентов. Курганская область перевыполнила план 2015 года по вводу жилья

По его данным, за 2015 год ввод жилья в Курганской области по статистическим данным составил 246,4 тысяч квадратных метров или 107 % к плану года.

По уточненным данным Курганстата, введено 292,5 тысяч кв.м. или 127,2 процентов к годовому плану. 19 муниципальных образований выполнили плановые показатели. Директор департамента отметил наиболее отличившиеся муниципалитеты, которые значительно перевыполнили свои плановые обязательства. Среди них - Кетовский (285,6 %), Далматовский (205,8 %), Сафакулевский (157 %), Каргапольский (153,7 %), Шумихинский (193 %), Частоозерский (150,1 %) и Петуховский (190,7%) районы.

Однако в ряде районов план по вводу жилья так и не был выполнен. В частности, Нияз Юсупов назвал Шатровский, Целинный, Притобольный, Половинский, Катайский, Лебяжьевский и Звериноголвский районы.

По мнению Юсупова, невыполнение плановых показателей в этих районах стало следствием того, администрации муниципальных образований слабо проработали вопросы по строящимся объектам, недостаточно проявляли внимание к вопросам по переселению из аварийного жилья и строительству жилья для детей-сирот, а также предоставлению земельных участков, в том числе и для многодетных семей.

За 2015 год для жилищного строительства предоставлено 1952 земельных участков, что составляет 109% к аналогичному периоду 2014 года, площадью 309,7 га. На данных участках можно построить порядка 248 тыс. кв.м жилья. Наиболее успешно реализация программы по выделению участков осуществлялась в Кетовском, Юргамышском, Куртамышском, Далматовском районах и Шадринске. Нияз Юсупов также отметил, что в областном центре предоставлено 171 земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, хотя на учете находится свыше 1 тысячи многодетных семей.

Неудовлетворительная ситуация по предоставлению участков сложилась в Притобольном, Звериноголовском, Петуховском, Шатровском районах.

- По сути, задела на будущее по строительству индивидуального жилья в этих муниципалитетах нет, - отметил Нияз Юсупов.

В рамках подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области» за 2015 год через ОАО «КИЖК» на первичном рынке выдано 293 ипотечных кредита на сумму 384 млн. руб. В том числе 244 кредита были предоставлены молодым семьям. Для сравнения, в 2014 году было предоставлен 571 ипотечный кредит на общую сумму 848 миллионов рублей, молодым семьям – 500 кредитов.

Сергей Игнатов.