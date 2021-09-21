158 домов в Заозёрном микрорайоне Кургана уже получают тепло

Тепло в дома курганцев поступает по графику. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова.

и руководители городского департамента ЖКХ

Для потребителей первой категории – это учреждения социальной сферы - запуск теплоснабжения начался шестнадцатого сентября.

- На данный момент у нас в городе тепло получили восемьдесят пять зданий детских садов из восьмидесяти восьми. Из шестидесяти школ пятьдесят четыре уже отапливаются. Я уверена, что к завтрашнему утру все они будут получать тепло, - подчеркнула глава города. - С начала отопительного сезона к теплу подключены пять больниц, расположенных в городе, Детский дом.

При этом сейчас в администрацию города поступают обращения по отоплению многоквартирных домов. Для этих зданий, предприятий, коммерческих организаций отопительный сезон начался с двадцатого сентября.

- Все объекты теплоснабжения главного поставщика ресурса – Курганской генерирующей компании: котлы, котельные, тепловые пункты, насосные станции готовы к отопительному сезону на сто процентов. Полностью выполнена опрессовка магистральных теплотрасс, - заверила Елена Ситникова.

Запуску тепла предшествовала большая подготовительная работа, начиная с летнего периода. Встречи городского руководства с управляющими компаниями проходят в ежедневном режиме.

- Сто пятьдесят восемь многоквартирных домов в Заозёрном микрорайоне уже получают тепло. Сто двенадцать в Рябково. Частный сектор там тоже начал получать отопление, - сообщил директор департамента ЖКХ Роман Медведев. - Динамика положительная. С каждым часом количество растёт. Центр города по теплопунктам готов практически на сорок процентов, чтобы дальше подавать теплоноситель в многоквартирные дома по заявкам руководителей управляющих компаний.

Паспорта готовности получили сорок пять из них. Всего на территории города работает пятьдесят одна обслуживающая организация ЖКХ. Сейчас основная работа по подаче тепла в дома будет зависеть от них. Сотрудникам необходимо проверить каждый дом на предмет готовности, привести в порядок, отрегулировать подающие системы. У ряда управляющих компаний пока не завершена работа по подготовке домов из обслуживаемого ими фонда. Глава города подчеркнула, что контроль за исправлением ситуации со стороны властей ведётся в ежедневном режиме.

- Динамику выполнения работ мы фиксируем два раза в день, чтобы видеть процент готовности, - дополнил Роман Медведев.

Как сообщила Елена Ситникова, пока продолжается модернизация котельной в микрорайоне Увал. Там закуплены новые котлы взамен старых, которые требовали замены. Монтаж теплового оборудования завершён. Вскоре тепло от котельной будет поступать на два многоквартирных дома и частично на пограничный институт.

Константин Сапунов. Фото автора.