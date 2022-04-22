16 шаровидных и одну плакучую иву высадили у курганского аэропорта

У курганского аэропорта высадили очередную партию деревьев-крупномеров. Мероприятия по посадке зеленых насаждений стали продолжением осенней озеленительной кампании. Напомним, тогда территорию украсили кусты кизильника, татарские клены и пирамидальные тополя.

Подрядчик – ИП Абылканов К.А. – высадил сегодня 16 шаровидных ив и одну плакучую. Все деревья высотой более 4 метров с большим земляным комом диаметром 1,3 метра, уточнили в пресс-службе администрации города.

Шаровидные ивы расположились вдоль центральной аллеи, ведущей к аэропорту. Отметим, что в рамках благоустройства общественной территории справа от аллеи был обустроен тротуар, установлены скамейки и уличное освещение. Также был выполнен ремонт подъездной дороги к аэропорту.

Подрядчик сообщил, что в рамках гарантийных обязательство будет следить за тем, как деревья приживутся. Также контрактом предусмотрены работы по внесению удобрений и обильному поливу деревьев. Кроме того, сейчас он уже приступил к поливу деревьев, высаженных в осенний период. Это необходимо, чтобы заполнить влагой все образовавшиеся пустоты в корневой зоне.

Фото с сайта администрации города Кургана.