6 тысяч га… Да это же колхоз! О планах звериноголовского фермера

-И ничего необычного, - считает сам глава, - в этом нет, ведь в противном случае рассчитывать на высокую экономическую эффективность в растениеводческой отрасли достаточно проблематично.

В текущем году, например, за счет введенной в оборот заброшенной земли, здесь расширили посевной клин и довели его почти до 6 тысяч гектаров. Не каждый колхоз имеет столько. Чтобы успешно справиться с этим объемом работ, технический арсенал хозяйства пополнился тремя новенькими дискаторами БДМ-6, стерневыми сеялками «Омичка», мощным трактором К-744… В полном объеме запаслись тут горюче-смазочными материалами, завершается работа по подготовке семян.

В хозяйстве, где собираются сеять гречиху, подсолнечник, ячмень да пшеницу, будет работать в пределах 30 человек.