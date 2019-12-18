Аграрный комплекс стремится к росту

Эта стратегическая задача должна быть в центре внимания департамента АПК…» Именно так определил направление развития аграрного сектора на текущий год губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

Все усилия на стабилизацию

– В юбилейный год со дня рождения великого хлебороба, академика земледелия, нашего земляка Терентия Мальцева в аграрной отрасли Зауралья удалось достичь неплохих результатов – получить достойный хлебный урожай, – считает руководитель региона. – Однако нельзя останавливаться на прежних рубежах. Наоборот, следует продолжить стабильное развитие всех отраслей АПК в непростых экономических условиях.

Открывая заседание совета по развитию агропромышленного комплекса при губернаторе, Алексей Кокорин призвал еще раз уточнить задачи на текущий год, определить конкретные пути их решения, учитывая новые риски, вызовы, проблемы и собственные возможности.

Право детально проанализировать состояние дел в отрасли было предоставлено руководителю департамента АПК Сергею Пугину, который и постарался расставить основные акценты на ближайшую перспективу. Так, он сообщил, что общую посевную площадь в растениеводстве необходимо довести до 1 млн 415 тыс. гектаров. И это будет наивысшим показателем за последние шесть лет. Планируется получить урожай зерновых в весе после доработки – 1,7 млн тонн.

В другой не менее важной отрасли, животноводстве, основные усилия предполагается направить на стабилизацию положения в молочном скотоводстве, на сохранение поголовья крупного рогатого скота, увеличение надоев молока от коровы до 4200 килограммов. Кроме того, констатировал Сергей Владимирович, продолжится поддержка начинающих фермеров, представителей семейных животноводческих ферм, но приоритет все же будет отдаваться проектам именно в молочном животноводстве.

По его словам, неплохо развивалась в ушедшем году пищевая и перерабатывающаяся промышленность. Инвестиции в эту отрасль составили 472 млн рублей, было реализовано 14 проектов по организации новых производств. Реализация 12 инвестпроектов в семи районах области продолжится.

Время учиться

И конечно, никто не хотел умалчивать те проблемы, которые сдерживают развитие аграрного комплекса нашего региона. Их тоже хватает. Главная и самая важная из них – низкий технический и технологический уровень сельхозпроизводства, высокий уровень материального и морального износа основных средств. Другой серьезной проблемой является задолженность большинства сельхозтоваропроизводителей. Общая сумма долга хозяйств и сельхозпредприятий всех форм собственности уже перевалила за девять миллиардов рублей. В связи с отсутствием залогового обеспечения для многих кредиты стали вообще недоступными.

На развитие сельского хозяйства негативно влияет низкая кадровая обеспеченность отрасли. Всего 55% руководителей предприятий и 57% главных специалистов имеют высшее профессиональное образование. В 2015 году сельхоз­академия им. Т.С.Мальцева не выполнила план приема на бюджетные места на 35 человек. Такую ситуацию губернатор назвал настоящим абсурдом. Он выразил обеспокоенность, что при подобном положении дел отстоять одно из лучших высших учебных заведений области будет крайне сложно. Кокорин попросил разработать по каждому району квоты для обучения, а руководителей муниципальных образований – взять на себя ответственность по содействию в этой работе.



Препоны нужно устранять

Говорили на совете и о препонах, которые мешают эффективной работе отрасли. Так, например, председатель совета директоров ОАО «Агропромышленное объединение «Муза» из Щучанского района Николай Кравченко посетовал на то, что сложно решается проблема газификации. В результате сложно привлечь в сельскую местность кадры, собирать которые приходится со всей округи на десяти автобусах предприятия. «Ни воды, ни газа в Каясане нет», – констатирует он. Кроме того, затронул Кравченко ситуацию с дорогами, негабаритной техникой, с собственниками или арендаторами охотхозяйств и заготовителями древесины. А вот руководитель ООО «Барабинское» Далматовского района, депутат областной Думы Федор Ярославцев пожаловался на волокиту с выделением земельных участков. Суды, переписка, оформление бумаг затягивается до девяти месяцев. Нет контроля качества поставляемых сельхозпредприятиям ГСМ. Случалось и так, что содержание серы в дизельном топливе превышало норму в сто раз. А это в первую очередь влияет на нашу экологию.

Много серьезных проблем и дельных предложений высказал директор НПО «Сибирская тема» Александр Кудяшев – руководитель одного из крупнейших рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий области, председатель Союза рыбопромышленников региона. Он сообщил, что передача управления рыбопромысловыми участками на федеральный уровень срывает рыбоводам все планы по наращиванию производства ценных пород рыб на зауральских озерах. Со своими предложениями выступили глава Катайского района Юрий Малышев и индивидуальный предприниматель, глава КФХ Звериноголовского района Павел Птицын.

Подводя итоги

Подводя черту под конструктивным и, хочется верить, полезным в практическом плане диалогом, лидер регионального АПК Сергей Пугин сообщил, что для решения поставленных задач планируется обеспечить бюджетное финансирование аграрного комплекса в объеме не менее 1,1 млрд рублей, привлечь до двух миллиардов кредитных ресурсов. До начала полевых работ хозяйствам будет направлен первый транш несвязанной поддержки в объеме более 300 млн рублей. Наш локомотив должен двигаться без остановок.