Агрострахование финансово поддерживается государством

О том, как работает этот механизм, рассказал директор областного департамента агропромышленного комплекса Павел Кощеев

Курганская область при всей своей значительной ориентации на сельскохозяйственное производство было и остаётся зоной рискованного земледелия. Поэтому тема льготного страхования посевов для аграриев очень важна.

«Механизмы для этого есть, и государство идёт навстречу, - пояснил Павел Кощеев. - Предусмотрен ряд программ, которые позволяют аграриям компенсировать часть затрат на договоры страхования»

Для отрасли животноводства процент возмещения со стороны государства составляет пятьдесят, для растениеводства - восемьдесят процентов от суммы страхового взноса. Департамент АПК со своей стороны с максимальными возможностями информирует сельхозтоваропроизводителей о том, как получить эту субсидию. Средства в федеральном и областном бюджете на эти цели предусмотрены.

«Денег на возмещение достаточно, - подчеркнул руководитель аграрного ведомства. – Сейчас мы проводим работу по вовлечению сельхозпредприятий в процесс агрострахования. Прежде всего, это зерновое производство, но и животноводческие хозяйства призываем не оставаться в стороне».

Для того чтобы работа в этом направлении шла наиболее продуктивно, департамент помогает аграриям и страховым кампаниям находить между собой общий язык и способы взаимодействия. На специальных совместных курсах им объясняют преимущества и механизмы этого процесса, который финансово поддерживается государством.

Константин Сапунов. Фото со страницы Правительства области ВКонтакте.