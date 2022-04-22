Активная молодёжь представит свои проекты "За Уралом"

Завершается регистрация на областной образовательный форум "За Уралом". Участие могут принять жители региона в возрасте от 16 до 35 лет.

Программа форума будет реализована по двум направлениям: "Всероссийские возможности" и "Региональные возможности". Впервые на форуме пройдёт Всероссийский конкурс молодёжных проектов. Участники смогут побороться за максимальный грант в 1,5 млн рублей.

Форум будет проходить с 30 апреля по 2 мая в Комплексе отдыха и развития Чумляк Щучанского района. Зарегистрироваться можно до 20 апреля, заявки на грантовый конкурс принимают до 27 апреля.

Фото из группы правительства Курганской области в соцсети «Вконтакте».