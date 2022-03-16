Активность пользователей «ВКонтакте» достигла рекордных цифр

В Международный женский день российская социальная сеть «ВКонтакте» отмечала сразу два праздника. В этот день количество просмотров видео и клипов на платформе установило новый рекорд.

Как сообщает пресс-служба соцсети, 8 марта социальная сеть достигла отметок в 1,75 млрд просмотров видео и 600 млн просмотров клипов в сутки. Представители «ВКонтакте» отметили, за последние две недели число просмотров видео выросло на 40%. Вдвое увеличилось количество загрузок вертикальных видеоклипов.

Кроме того, в соцсети массово регистрируются новые пользователи. За эти же две недели число ежедневных регистраций увеличилось почти на 20%. В итоге, ежедневная аудитория «ВКонтакте» выросла на 300 000 пользователей. По прогнозам компании, рост аудитории будет наблюдаться и в дальнейшем.