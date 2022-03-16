Александр Брюханов: «Россия способна выстроить сильную независимую экономику»

Депутат Курганской областной Думы Александр Брюханов прокомментировал ситуацию, в которой оказалась наша страна:

- Сейчас мы много говорим о санкциях, которые приняты против нашей страны. Поддержу мнение Полпреда президента в Уральском Федеральном Округе Владимира Якушева о том, что в этой ситуации власти, бизнесу и обществу нужно не паниковать, а объединиться. Россия способна выстроить сильную независимую экономику, у нас уже есть такой опыт. Санкции за возвращение Крыма позволили решить проблему продовольственной безопасности и способствовали развитию АПК. Страна вошла в ТОП-3 крупнейших экспортеров пшеницы. Пришло время сделать резкий скачок в развитии и инвестировать, в первую очередь, в свою страну. И наше правительство будет это делать.