Александр Ильтяков: «Наш путь тяжёл, но цель - прекрасна»

Президиум политсовета Курганского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» обновился почти на половину. Такими стали результаты тайного голосования делегатов отчетно-выборной конференции КРО, которая прошла сегодня, 29 января, в Курганском областном культурно-выставочном центре.

- Ротация членов президиума - требование Генерального совета партии, - объяснил обозревателю «Нового мира» секретарь регионального отделения «ЕР» Александр Ильтяков. - Кроме того, мы сами видим, что необходимо выстраивать команду политсовета и его президиума под конкретные задачи региона. Мы - команда Президента России, мы - опора губернатора Курганской области, его кадровый резерв.

По словам главного зауральского «единоросса», в новый состав президиума политсовета вошли как политические «долгожители», так и новые лица. Сплав опыта и молодости, навыков и активности, инициативности должен помочь региональному отделению партии ощущать пульс жизни, избежать застоя.

- Главная задача новой команды - подготовиться к выборам Президента России, которые пройдут в 2024 году. Нам нельзя сворачивать с единожды выбранного пути. Ведь если шарахаться от стороны в сторону и вилять, можно идти очень долго. Наш путь - прямой. Он тяжел, но конечная цель - прекрасна, - заявил Александр Ильтяков.

Николай Волков.

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