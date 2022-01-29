Александр Ильтяков сохранил свой пост в «Единой России»

Александр Ильтяков переизбран на пост секретаря Курганского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Таким стал главный итог отчетно-выборной конференции регионального отделения, которая пришла сегодня, 29 января, в Курганском областном культурно-выставочном центре.

В голосовании принял участие 51 делегат конференции из 26 местных отделений «Единой России». Кандидатуру Ильтякова поддержали 44 человека, четверо отдали предпочтение другому кандидату, еще три бюллетеня оказались недействительными.

В ответном слове вновь избранный секретарь Курганского регионального отделения «ЕР» - впервые Александр Ильтяков стал главным зауральским «единороссом» 6 февраля прошлого года - поблагодарил однопартийцев за оказанное доверие и призвал к напряженной работе на благо страны и малой родины.

- Надо отдавать себе отчёт в том, какая нагрузка ложится на наши плечи. Мы должны, не сбавляя темп и только наращивая обороты, делать лучше жизнь зауральцев и всех россиян. «Единая Россия» - ведущая политическая сила страны и Курганской области, поэтому ежедневной заботой о наших гражданах должна не на словах, а на деле доказывать свою актуальность, свое историческое предназначение, - заявил Александр Ильтяков.

Николай Волков.

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