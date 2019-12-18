Александр Ильтяков: «Время нам даёт уникальный шанс»

Так считает депутат Государственной Думы Александр Ильтяков, который не один десяток лет жизни посвятил продвижению отечественной продукции и не понаслышке знает о всех подводных камнях на пути реализации этого грандиозного проекта.

– Не стоит забывать того, что в других странах развитие сельхозпроизводства также не останавливается, и нам надо использовать уникальный шанс, тогда мы сможем занять свою нишу в мировом сельскохозяйственном производстве. Никто не будет ждать, когда мы произведём так называемое замещение импорта. Кстати, как только это понятие вошло в обиход, в стране появилось много красноречивых политиков, через слово вставляющих слово «импортозамещение» и обещающих за два–три года закрыть вопрос по независимости от импорта мясного сырья. Только воз и ныне там. Несмотря на то, что в федеральном бюджете деньги на эти цели предусмотрены и даже частично выделялись, это не находит полного отражения в реализации намеченного. Одна из главных причин, которая, на мой взгляд, тормозит все дело, это то, что исполнение программы по мясному импортозамещению основано на условиях софинасирования. Но будем реалистами – бюджет той же Курганской области не сможет выполнить этого условия. Выходит так, что наш регион не может претендовать на федеральную помощь. Хотя, если говорить о полном импортозамещении по линии агросектора в течение двух–трех лет, нам необходимы конкретные меры.

Что делать?

Кредитная политика в сфере АПК должна быть адресной, открытой и доступной. Считаю, кредиты необходимо выдавать не на условиях софинансирования. Такие регионы, как Курганская область, не смогут эффективно развивать сельское хозяйство из­за своего вечно дефицитного бюджета. Хотя именно в Курганской области для этого есть необходимые предпосылки: во­первых, это незадействованная земля площадью в 1 миллион гектаров, во­вторых, водные ресурсы и в­третьих, и это главное, – людские ресурсы в сельской местности.

Второе, о чем бы я хотел сказать: фермер, берущий кредит в банке, не должен стоять с протянутой рукой и ждать, когда государство соизволит вернуть часть установленной кредитором процентной ставки. Кредит должен быть прямым, прозрачным, не более 5% годовых, без всяких субсидий и ожидания их получения. Сегодня задержка возвращения процентной ставки перед некоторыми сельхозтоваропроизводителями превышает один год. С банками пусть разбирается государство, а не фермер. Еще раз повторяю, в кредитовании сельских товаропроизводителей должны быть честные и прозрачные условия.

Очень важно!

Необходимо выдавать кредиты без залога, под гарантии правительства субъекта и только в ограниченном количестве от каждого региона. Уверен, что в каждом регионе знают всех фермеров и уверенно могут судить об их благонадежности. Таких специалистов, с чистой репутацией, зарекомендовавших себя на деле, не так много, так что провести глубокий анализ по деятельности того или иного соискателя не составит труда. К выдаче кредитов надо подходить более серьезно и основательно.

Было бы разумным выдавать кредиты не менее чем на 10 лет! Это сельское хозяйство, и особенность его в том, что эта сфера производства не приносит быстрой отдачи, хотя является высокорентабельной при грамотном построении.

Тех, кто на самом деле хочет участвовать в каком­либо аграрном направлении – выращивать в теплицах овощи, заниматься свиноводством, молочным направлением, животноводством, – необходимо обеспечить всей проектной документацией. Главное, чтобы не возникло в этом процессе бумажной волокиты и бюрократических препон клерков на местах.

Это первоочередные мероприятия, которые нам надо незамедлительно претворять в жизнь.