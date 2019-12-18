Александр Ильтяков встретился с жильцами скандального аварийного дома в Кургане

На встречу прибыли руководитель городской администрации Александр Поршань, начальник областной Госжилинспекции Алексей Малыгин, руководители городского УКСа, управляющей компании и Общественной палаты города.

Пока народ собирался на пятачке возле дома, корреспондент ИД «Новый мир» успел побеседовать с жильцами.

- Точку надо было ставить уже давно. С 2003 года идут обращения в разные инстанции, но конца и края в решении нашей проблемы мы не видим, - рассказывает одна из жительниц дома. - Скорее всего, на разрушение дома повлияло последнее подтопление, которое произошло 13 июля прошлого года, когда фонтан воды из прорвавшегося трубопровода достигал верхних этажей и затопил первый этаж и подвал. После этого поставили ограждение, которое закрыло аварийные маячки. В городской администрации отчитались, что противоаварийные мероприятия были выполнены. Хотя самое главное не было выполнено – не установили причину подтопления.

- На протяжении последних 8 лет подвал дома затапливался из-за неисправных тепловых сетей, - подключился к нашей беседе пожилой мужчина. – Но управляющая компания не следила надлежащим образом за состоянием фундамента. В управкомпании на наши обращения все время отделывались отговорками, что дом подтапливает грунтовыми водами, таким образом, как бы прикрывая генерирующую организацию, у которой трубы то и дело текли. Мы не верим объяснениям управляющей организации, потому что все происходило на наших глазах.

Жильцы дома рассказали, что они обращались за помощью в Госжилинспекцию, департамент ЖКХ, областной Фонд капремонта, полагая, что их дом включат в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов на 2016 год. Но положительного отклика на свои обращения так пока и не нашли.

Тем временем, по данным регионального Фонда капитального ремонта МКД, в этом году на счетах регионального оператора, собрано в общей сложности 440 миллионов рублей.

- Если дом не отремонтировать сейчас, то мы можем получить скандал федерального масштаба. Кому-то, видимо, это нужно? - обращается с вопросом к Александру Ильтякову еще один из активистов дома. - Нам в чиновничьих кругах говорят, что расходование денег на капитальный ремонт нашего дома не предусмотрено, поскольку это, по сути, будет являться реконструкцией, но позвольте, согласно градостроительному законодательству, реконструкция означает изменение параметров объекта капитального строительства, количество помещений, высоты этажей, показателей площади. Что-нибудь присутствует из этих вышеперечисленных показателей? Реально же идет речь о ремонте фасада и фундамента.

- Александр Васильевич, на каком уровне находится сегодня решение проблемы с этим домом? - переадресовал вопрос руководителю администрации города Поршаню депутат Госдумы.

- Пока что идет разработка проектно-сметной документации, срок сдачи которой намечен на 31 марта. Стоимость разработки проекта ремонта - 350 тысяч рублей, выполняет его челябинская фирма ООО «Экострой». Проект заказан с таким расчетом, что основание дома будет ремонтироваться не по одному подъезду, а по всему фасаду дома. Объем работы большой, потребуются серьезные средства. Мы приняли решение, что ремонтные работы будут выполняться за счет городского бюджета. Но поскольку дом находится в собственности жильцов, будем потом разбираться, кто и за что будет платить. Ситуацию держим на контроле, - проинформировал Александра Ильтякова руководитель городской администрации.

Однако жильцы выразили несогласие с позицией руководства города:

- Ремонт потребует больших капиталовложений. У нас нет таких денег, чтобы полностью взять все расходы на эти мероприятия. Мы не виноваты в том, что дом затапливался из-за неисправности теплотрассы, за которую ответственность несет генерирующая компания.

Депутат Госдумы интересуется у Александра Поршаня:

- В какой срок будут выполнены ремонтные работы? Надо на берегу договориться, чтобы люди знали: кто и за что отвечает.

По словам Поршаня, минимальный срок, в течение которого будут выполняться ремонтные работы, - четыре месяца. Этот срок подтвердил и директор городского УКСа Андрей Чудаков:

- В техническом задании будут прописаны все мероприятия по усилению и грунтов и конструкции стен. В техническом задании и в торгах будет записано минимальный срок 4 месяца. Если работы затянутся, будут выноситься штрафные санкции. Тендер о проведении ремонта фасада дома объявим 31 марта. Будут конкретно указаны объем работ и стоимость. В техзадание также включены работы по геологоразведке. Когда геологи выполнят экспертизу, будет понятно кто здесь крайний: строители, грунтовые воды или неисправные теплотрассы.

Александр Ильтяков рекомендовал Александру Поршаню провести полную экспертизу фасада здания дома и подвала, с тем, чтобы выяснить в конечном итоге, на ком лежит вина за разрушение стены жилого здания.

- Я считаю, что необходимо незамедлительно провести техническую экспертизу дома. Когда акт проверки будет готов и выяснится, что в подтоплении дома и, следовательно, в разрушении его фасада виновата генерирующая компания, надо подавать иск в судебный орган, который мог бы вынести решение, кто будет нести бремя расходов за ремонт. Одним жильцам потянуть многомиллионный ремонт – не реально, - считает народный избранник.

- Я прошу вас, Александр Васильевич, помочь жильцам дома составить исковое заявление в суд, если выяснится, что виноваты энергетики. Это ваша обязанность отстоять права собственников жилья. Я беру ситуацию в этом доме на свой контроль.

Фото Александра Кадникова.