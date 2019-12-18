Александр Ильтяков: «Я буду бороться до победного конца»

Народный избранник в течение почти четырехчасовой встречи рассказал о своей деятельности в качестве депутата высшего органа законодательной власти, поделился с участниками молодежных сборов собственным жизненным опытом и своими наработками в политической жизни страны.

В своем выступлении Александр Ильтяков отметил, что такие встречи очень важны и нужны. Он предложил обсудить вопросы, связанные с образованием, общественными отношениями, предпринимательством и молодежными инициативами. Большой блок вопросов был посвящен межнациональным отношениям и экстремизму, так как эти вопросы напрямую связаны с низким уровнем образования и культуры.

Еще один момент, на котором остановился народный избранник – это создание единых учебников по истории, русскому языку и литературе, так как с 2016 года для выпускников школ будет введен обязательный единый государственный экзамен по истории.

Также депутат Государственной Думы рассказал о том, что все социальные позиции бюджета Российской Федерации сохранены, и теперь бюджет страны будет расходоваться под плотным контролем Госдумы.

В ходе встречи Александр Ильтяков ответил на вопросы молодых активистов, которые в частности касались поддержки молодых предпринимателей, развития спортивного движения в городах и селах области, гармонизации межнациональных отношений, патриотического воспитания молодежи и многих других тем.

В сентябре 2916 года в Российской Федерации повсеместно пройдут выборы депутатов Государственной Думы. В феврале партия «Единая Россия» запустила свой проект предварительного голосования, который должен ответить на вопрос, кто окажется самым достойным представлять Курганскую область в высшем законодательном органе страны. По этому поводу и был задан вопрос народному избраннику, срок депутатства которого заканчивается в сентябре.

- Я горжусь тем, что в 2011 году жители Зауралья доверили мне представлять интересы области на таком высоком уровне. На самом деле - это нелегкая ноша, это большая ответственность за свои действия, за выполнение наказов избирателей, за законы, которые мы принимаем, - отметил он.

Предварительное голосование, которое проводит «Единая Россия» - это уникальная площадка для того, чтобы любой желающий мог испытать себя на политическом поприще. Народ придет на избирательные участки и там скажет, кому он доверяет.

-Заявляю, что я буду участвовать в предварительном голосовании. И, если народ и партия «Единая Россия» окажут мне такое доверие, я буду бороться до победного конца. Если мне народ не доверит, я не пойду самовыдвиженцем. Я считаю, что на данный момент в стране нет такой партии, кроме как «Единая Россия», которая так бы могла консолидировать общество и реально управлять страной. Альтернативы нет. Это не лозунги, это – реалии жизни, - подчеркнул Александр Ильтяков.

Сергей Игнатов.