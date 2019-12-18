Александр Ильтяков:«Социальное государство –это не прихоть,а необходимость»

Наша страна является социально ориентированным государством, которое призвано помогать слабым, влиять на распределение экономических благ, чтобы обеспечить каждому человеку достойное существование. В полной ли мере эти принципы реализуются? Каковы функции семьи? Насколько актуальна для зауральцев поговорка: где родился, там и пригодился? Об этом и многом другом корреспондент ИД «Новый мир» расспросил во время очередной встречи депутата Государственной Думы Александра Ильтякова.

– Александр Владимирович, давайте начнем с основополагающего вопроса, на какие гарантии может рассчитывать россиянин в социально ориентированном государстве?

– Свой ответ я хотел бы начать со слов президента Владимира Путина, который в одном из интервью сказал, что социальное государство – это не прихоть, а необходимость. Действительно, в нашей стране много делается для того, чтобы помочь незащищенным слоям населения, своевременно выплачиваются зарплаты бюджетникам, социальные пособия инвалидам, безработным и пенсионерам. Большие расходы идут на снижение уровня безработицы. Так что государство от своих обязательств перед народом не отказывается. Однако мы должны идти дальше, должны ориентироваться на более высокий уровень в социальной сфере. Чтобы добиться этого, нам нужен рост экономики, и это аксиома, которую нельзя опровергнуть.

Это общие принципы, которые определяют, что такое социальное государство. Вместе с тем в это понятие входит и ответственность каждого россиянина перед страной, которая тебя обучила и воспитала. В связи с чем я хотел бы обратить внимание и на другую сторону нашей жизни. По Семейному кодексу, дети должны ухаживать за своими престарелыми родителями. И так было издавна заведено. Но сейчас получается иногда ситуация, когда отцы и матери, получая пенсию, помогают своим детям. Это не что иное, как иждивенчество.

Некоторые могут мне возра­зить: мол, нет у нас в Курганской области достойно оплачиваемой работы. Категорически не согласен с таким заявлением. Нет работы? Ее надо создавать, а для этого надо учиться. Пока мы видим такую картинку, когда большинство молодых людей идут просто получить образование, а потом надеются куда­нибудь пристроиться. Печально, но эту ситуацию в одночасье не исправишь. – Что тогда делать в той ситуации, когда зауральцы уезжают в другие, более благополучные регионы?

– Эту проблему я всякий раз поднимаю на встречах с молодежью. Хотите прокормить себя и свою семью, переезжайте в деревню. Можно ведь начинать с малого, не замахиваться на грандиозные проекты. Заведите сначала корову, займитесь птицеводством, а потом, даст бог, втянетесь, и захочется заниматься более масштабными проектами. Это не шутки, я сам с этого начинал, когда после армии был уволен по сокращению. Первое, что я сделал, – уехал в село, я чувствовал, что только здесь у меня появятся силы для созидания. В итоге у нас в Курганской области появилось современное мясоперерабатывающее производство, основанное на высочайших технологиях.

Я вырос в городе, но прикипел к селу. Деревня – это такая притягательная сила, которая, наверное, не отпустит меня до конца моей жизни. Деревня – это рыбалка на озере или на речке, это грибы и земляника, это малина и вишня в лесу! Все здесь рядом, все под рукой. И не надо больших вложений, чтобы обустроить свою жизнь достойно. Здесь большая свобода для действий и претворения самых амбициозных планов.

Поэтому я хотел бы обратиться к родителям из села, которые сейчас воспитывают детей: вы должны объяснить своим сыновьям и дочерям, что они нужны на своей земле, необходимо только получить знания и работать в этом направлении.

– Вы поддерживаете идею о том, что нужно ввести послевузовскую отработку тем выпускникам, которые получили образование на бюджетной основе?

– Идея заманчива, в какой­то мере это поможет частично решить проблему закрепления кадров в экономике области. Только вот такая незадача: один поедет по месту распределения и будет нормально там работать, а другой – тяп­ляп. А нужно, чтобы душа лежала к делу. Хотя я не против распределительной системы, поскольку государство вложило в обучение студента бюджетные деньги. Однако здесь есть свой подводный камень. Не вступает ли в противоречие принцип распределения с демократическим принципом о свободе, прописанным в Конституции? Проще говоря, человек волен ехать туда, куда он хочет. Давайте вспомним уроки истории, когда ни о каком распределении и речи быть не могло. Огромные миграционные потоки шли в Сибирь при Александре II, при Столыпине. Сейчас такие попытки тоже делаются, например, по освоению Дальнего Востока. Главное, надо мотивировать человека, вот к чему я веду. Простой пример: Александр Вадимович Губин. Он приехал из далекого Санкт­Петербурга в Курган и сейчас возглавляет РНЦ ВТО имени Илизарова. Я убежден, что он приехал в Курган не за деньгами. У человека была идея – расширить свои знания, у него было стремление творить. Вот эти мотивы двигали человеком, поэтому он чувствует свою самодостаточность. Он перевез в наш город свою семью, переманил еще 7 специалистов из Питера. Вот он, поток кадров, и он будет прирастать.

– В какой мере бизнес ответственен за решение социальных проблем?

– Помните советские времена, когда предприятия занимались не только производством, но и решением социальных вопросов? Заводы, колхозы строили жилье, детские сады, больницы, детские лагеря отдыха, пансионаты, отправляли на лечение на курорты. Только вот в эпоху всеобщей приватизации у новых собственников мышление поменялось: получил прибыль, а там хоть трава не расти. Я в корне не согласен с такой позицией! Если у кого­то в результате производственной деятельности или продажи товаров появились «лишние деньги», то почему их надо тратить только на себя? Это ведь не один человек создавал материальные блага. Они создавались людьми. Почему бы о них не позаботиться? Среди предпринимателей уже растет прослойка, которая сознательно вкладывает немалые деньги в социальную сферу, причем не ради какой­то эфемерной славы и почета, а для того, чтобы отблагодарить людей, труд которых стал полезен для общества.

– Вы плотно дружите с Курганской сельхозакадемией, занимаясь там профориентацией, помогаете оборудованием, внедрением новых технологий для практического обучения. Есть ли от этого отдача?

– Курганская сельхозакадемия всегда славилась хорошими специалистами. Но важно другое, чтобы наши ребята, получая специальность в сельскохозяйственном вузе, изначально понимали, где они будут работать, какие их ждут перспективы на селе. Поэтому их надо чаще практиковать, вывозить на производство. Чтобы они получали именно навыки, которые нужны на производстве.

Мое твердое убеждение – каждый сельхозпредприниматель должен заниматься отбором специалистов еще задолго до окончания ими вуза, тогда вы ни за что не ошибетесь в своем выборе.

– Говорят, вы на дух не переносите табак и алкоголь и поэтому принимали активное участие в разработке законопроектов, которые бы ограничивали их употребление?

Действительно, я как законодатель активно принимал участие в разработке антитабачного закона. Вся работа выстраивалась шаг за шагом. Сначала одни критерии были выстроены, затем они расширялись, например, частичный запрет курения в ресторанах, затем полный. Мы ввели такую норму, что нельзя курить в 15 метрах от мест общего пользования. Я думаю, что мы выиграем эту борьбу.

То же самое и с алкоголем. Государство постепенно берет контроль в свои руки за алкогольной продукцией. Уже с июля 2016 года каждая проданная бутылка будет учитываться. Должны приниматься административные меры на местах за незаконный оборот алкоголя. Не секрет, что есть такие магазины, где продается спиртное несовершеннолетним, нарушение запрета алкоголя в ночное время. Все это мы знаем. Опыт по ограничению табака не новый, в Канаде уже давно введена мера, которая запрещает выставлять на витрины табачные изделия. А продажа спиртного вообще вынесена за черту города.

– Будучи одним из руководителей предприятия, вы активно поддерживали спорт, да и сейчас в качестве депутата Госдумы несете особую заботу о развитии спорта. Почему спорт стал приоритетом для вас?

– Одними ограничениями не отучишь нашу молодежь от пагубных привычек. Надо создавать такие условия, чтобы они свое свободное время отдавали занятиям спортом, а не бутылке с пивом. Это была моя мечта, моя цель. И я, и мои сподвижники – два Дмитрия, один Ильтяков, другой Каширин – шаг за шагом воплощали свою мечту в жизнь. Отстроен прекрасный спортивный комплекс в Частоозерье, под Курганом отреставрировали пионерский лагерь «Янтарный» и создали там спортивную базу, я думаю, что курганской молодежи очень комфортно заниматься спортом в спорткомплексе «Велес», который расположился в Заозерном. Сейчас загорелись идеей – создать зону отдыха в районе лыжной базы в Частоозерье. Там будет создана вся инфраструктура, для того чтобы зимой можно было покататься на лыжах, а потом отдохнуть. Это будет несколько благоустроенных домиков, банный комплекс. Этим летом обустроим пляж вблизи базы. Уже электроэнергию туда подтянули и земснаряд доставили.

– Какую точку вы бы поставили в нашей беседе?

– А здесь итог один: мы все – государственная власть и россияне – ответственны друг перед другом. Никто не придет к нам и ничего не сделает за нас. Мы все в одной лодке, и нам надо грести в такт, тогда выплывем.