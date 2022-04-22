Александр Мельник: «В огне могут погибнуть животные»

Александр Степанович Мельник, председатель правления ПК «Мокроусовский КЗПХ», депутат районной Думы нескольких созывов, рассуждает о наступлении пожароопасного сезона.

«В связи с повышенной пожарной опасностью на территории района с 15 апреля установлен особый противопожарный режим. В нашем районе зарегистрировано уже несколько пожаров. В большинстве случаев лесные и степные пожары возникают по вине человека. Горящая спичка, окурок, не затушенный костёр и другие всем известные причины беспечного отношения к природе, могут привести к непоправимой беде. В огне ландшафтных пожаров гибнут только не только деревья и кустарники, но и другая растительность, в том числе краснокнижная. Большой, а зачастую невосполнимый, ущерб наносится фауне. В огненной стихии гибнут косули, зайцы, ежи и тысячи других живых существ. Огонь уничтожает кладки яиц, и птицы, пролетевшие тысячи километров, чтобы на родине вывести потомство, теряют его. Более того, пожары могут перекинуться и на населенные пункты. Начинается сезон заготовки дров, отправляясь в деляну, обязательно соблюдайте правила поведения в лесу, используйте только исправную технику.

Призываю земляков – мокроусовцев соблюдать меры противопожарной безопасности, бережно относиться к природе. Не допускайте элементарной небрежности или беспечности, из-за которых может возникнуть угроза не только флоре и фауне, но жизни и здоровью людей и их имуществу.

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