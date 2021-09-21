Александр Немиров: «Время диктует стиль»

Хорошо известное в Уральском федеральном округе овощеводческое хозяйство, руководит которым на протяжении многих лет депутат Курганской областной Думы, Заслуженный работник сельского хозяйства РФ Александр Немиров, продолжает уборочную кампанию текущего сезона. Но уже сегодня понятно, что итоговый урожай на полях ЗАО «Картофель» Кетовского района будет высоким. И это в такой-то аномально жаркий, сложнейший по погодным условиям сезон.

«Борщевой набор» в полном объёме

Сразу скажем, что помимо овощных культур, которые, собственно, и составляют основу сельскохозяйственной деятельности акционерного общества, на площади 2100 гектаров выращивают тут и зерновые. И непросто выращивают, а делают это на строго научной основе с соблюдением всех технологических норм, подбором сортов и иных селекционных достижений. В то время, как в целом ряде районов Курганской области в самой середине лета объявляли режим чрезвычайной ситуации, здесь думали о том, как получить достойный урожай. И получили. Каждый отдельно взятый гектар дал хозяйству по 20,7 центнеров зерна. Чем не рекорд в таких условиях? Но все же главная задача, стоящая перед здешними аграриями, не потерять все то, что вырастили невероятным трудом на овощных и картофельных плантациях.

Рабочий день в горячую пору начинается в хозяйстве ни свет ни заря. Уже в 6.30 утра практически все находятся на полях и выполняют свои функциональные обязанности. Они здесь расписаны в деталях, и мелочей, что называется, не бывает. С первых дней уборочной страды свежая продукция доставляется в торговые сети и потребитель имеет возможность исключить для себя возможные проблемы с овощным, или, как выражаются в хозяйстве «борщевым набором».

С одной стороны, кажется парадоксальным, что летняя засуха практически не коснулась хозяйства, а с другой все выглядит абсолютно естественным, если учесть, что все картофельные и овощные участки в акционерном обществе находятся под контролируемым поливом. В текущем году под орошением находилось в пределах трех тысяч гектаров земли, на которых и вырос приличный, по всем параметрам, урожай. На фоне того, что в большинстве сельхозподразделений разной формы собственности недополучили продукцию, в ЗАО «Картофель» заверяют, что недостатка в картофеле и овощах торговая сеть испытывать не будет. Сам генеральный директор заверяет, что их хозяйство готово обеспечить качественными овощами всю Курганскую область вплоть до будущего урожая.

Можно добавить, что не только зауральцы активно пользуются продукцией названного предприятия. Производимые на здешних полях картофель, морковь, свекла, капуста распространяются через торговые сети «Монетка», «Магнит» в Сургуте, Нижневартовске, Уфе, Екатеринбурге, Челябинске.

«Умные» системы – высокий урожай

Так, в чем же ещё, кроме мелиорации, преуспели в хозяйстве и что ставит его сегодня на достаточно высокий производственный уровень?

- Зерновые культуры научились выращивать все, - рассуждает Немиров. – Кто хуже, кто лучше, но все экспериментируют, находят способы улучшать собственные показатели. А вот с овощами все обстоит несколько сложнее. Нужны, во-первых, качественные семена и специально подобранная под них технология. Что я имею в виду? Это использование навигационного оборудования, соблюдение стыкового междурядья два сантиметра, тщательный подбор удобрений, правильный полив, защита растений от сорняков, вредителей, болезней. И, конечно, сама уборка, хранение урожая и его реализация. Если всё рассматривать в комплексе, то это очень кропотливая, серьёзная работа.

И ещё добавляет руководитель, что для эффективного ведения отрасли необходимо постоянно совершенствоваться. Именно поэтому ему самому и специалистам приходится много ездить, изучать полезный опыт в других регионах России. Кроме того, немало уже в хозяйстве и своих наработок.

- Вы же понимаете, - делится Александр Данилович, - что каждый следующий год не похож на предыдущий, поэтому учитывать все возникающие нюансы – жизненная необходимость. Надо уметь все анализировать, а при необходимости быстро перестраиваться, вносить необходимые коррективы.

И, конечно, научный подход. Без него об эффективности ведения отрасли можно забыть. Именно поэтому здесь разработали собственную оригинальную систему семеноводства, а основным действующим лицом и главным помощником для Немирова в этом важном и нужном процессе является его собственная дочь, кандидат сельскохозяйственных наук Наталья. С её подачи и отрабатывается методика подготовки посадочного материала, который и становится в том числе впоследствии прочной основой для получения высоких урожаев.

И если добавить к сказанному уже работающую на полях акционерного общества точную систему земледелия, позволяющую снизить потери урожая на 10-20 процентов за счет подбора технологий к каждому сорту, то становится понятным за счет чего достигаются загодя планируемые результаты. «Умные» системы помогают технике не пропустить практически ни сантиметра при уборке зерновых и не повреждать овощные культуры.

Закрома: стандарты европейские

Высоко оценил работу земледельцев ЗАО «Картофель» и недавно побывавший на здешних полях губернатор области Вадим Шумков. Особенно отметил он эффективность внедрения системы мелиорации. А ведь было время, когда об этом только мечтали. Можно вспомнить, как для работы на овощных плантациях привлекались дополнительные рабочие руки, приезжали так называемые гастарбайтеры. Сегодня все это в прошлом. Теперь здесь в полной мере властвует научно-технический прогресс, и ручного труда практически не осталось. Возьмите, к примеру, капустные плантации. Ни одной прополки за весь сезон и стоит этот овощ перед уборкой аккуратный, чистенький и ровный. Не каждый даже и поверит. А все изменившиеся технологии, констатирует гендиректор, здесь рабочие совсем не требуются.

Пришедшая чуть более восьми лет назад в хозяйство мелиорация напрочь изменила текущую ситуацию. Не сразу, но погодные риски постепенно удалось минимизировать. Развитие системы искусственного полива стало тогда насущной необходимостью.

- Мы хотели, - вспоминает Немиров, - работать рентабельно в условиях рискованного земледелия, ведь любое растение – это живое существо и для стабильного развития ему всегда нужна влага. Всё, как и у человека. Отсутствие достаточного количества воды приводит к гибели будущего урожая.

И конечно, при таких производственных объёмах, а в текущем году предполагается засыпать на хранение в пределах 40-45 тысяч тонн картофеля, в пределах 20 тысяч тонн овощей и до пяти тысяч тонн зерна, необходимо иметь соответствующую материальную базу. Впрочем, она в акционерном обществе есть. На территории села Митино имеются специально построенные, оборудованные по европейским технологиям складские помещения. Так, например, буквально в эти сентябрьские дни планируется запустить в работу ещё одно современное овощехранилище ёмкостью 10 тысяч тонн картофеля. При этом сумма собственных инвестиций составляет 80 млн рублей. Руководитель хозяйства поясняет, что для развития материально-технической базы им также приходится использовать субсидированные кредиты, лизинг. Кроме того, хозяйство участвует в федеральной целевой программе по развитию мелиорации земель сельхозназначения России. Это тоже необходимость.

Владимир Седанов.

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