Александр Скорбенко: «В мобилизационной экономике газета становится рупором»

В Курганской областной универсальной научной библиотеке имени Югова 13 мая прошёл медиафорум «Зауральская летучка — 2022».

Исполняющий обязанности главного директора Издательского Дома «Новый мир» Александр Скорбенко выступил с программной речью о роли печатных изданий, презентовал проект «Районка Z»: «Это проект, объединяющий структуры районных изданий на каждой территории, в районах, граничащих с другими территориями. Это газеты, у которых есть электронные носители в виде сегодняшней электронной реальности, в виде QR-кодов, позволяющих зайти в другие порталы, и есть проект «Районка Z». В условиях мобилизационной экономики сегодня газета — это не просто издание, это рупор, который говорит о главном, а вокруг него собираются тысячи людей. И они говорят: «Это наша Победа. Это наше творчество!»

Руководитель «Нового мира» подчеркнул, что «Районка Z» — это основа России, идущая от земли: «Если раньше говорили о партийности, клановости, то сегодня речь о принципах индивидуальности, когда человек отвечает за своё слово, за принцип мгновенной реакции на ситуацию. Сегодня — ситуация динамики, новые варианты, ситуация новой деятельности. Я говорю о способах доставки информации. Если сказать проще, то с каждой информацией должен соотноситься канал её получения. «Районка Z» – это как раз способ объединения районных каналов и опыта коллективных СМИ, чтобы отстоять Россию в условиях мобилизационной экономики. «Районка Z» сегодня – основа стабильности и информационного процесса в России».

Александр Скорбенко добавил, что с помощью новых технологий, например, QR-кодов, у газеты есть шанс полностью «зацепить» человека и показать ему все преимущества и красоты существующего мира.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина.

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