Александра Себянина «В них восемь лет стреляли каждый день».

О событиях на Украине и отношении к ним на своeй личной страничке во ВКонтакте рассказала жительница Далматово Александра Себянина. Начиная с 2015 года, она в качестве волонтёра несколько раз побывала с гуманитарной помощью в ДНР и ЛНР.

- Я хотела бы быть пацифистом...

Хотела бы, но уже не смогу. Не смогу забыть «москаляку на гиляку», «давить колорадов», «личинки колорадов», «сжечь вату»... Я закрываю глаза и хочу не помнить этого... Не помнить, как всё это мне писали украинцы и украинки, как желали мне и всей моей семье сдохнуть в муках, как смаковали гибель мирного населения, тиражируя и забрасывая меня фотографиями и видео. Сейчас они говорят, что ничего не знали и не видели. Но я не верю. Они видели, они наслаждались трагедией других, они радовались, что это происходит не с ними.

Это они внесли меня в базу «Миротворца» как пособника террористов. За что? За то, что поехала на Донбасс, чтобы самой разобраться в том, где правда. За то, что везла детям и старикам одежду, лекарства и еду.

Я хочу предупредить тех, кто сейчас извиняется перед украинцами и говорит, что стыдится быть русским - вы зря стараетесь, они будут ненавидеть вас по праву рождения, за то, что вы в принципе есть.

Злорадствую ли я сейчас? Нет...Я никогда не желала украинцам зла. Я хотела, чтобы им, наконец, хватило смелости признаться самим себе, что с их молчаливого согласия, с их мещанского равнодушия на юго-востоке страны восемь лет творился террор таких же граждан Украины, таких же людей из плоти и крови. Одна из украинских блогеров, испуганная взрывами в Киеве, написала, что они «просто мирненько живут». Мирненько... Это во многом характеризует, как жили те украинцы, что не замечали войны все эти годы.

Я очень хочу верить, что когда это закончится, мы сможем наконец снова назвать друг друга братьями. Хотя... Сможем ли.

Мне больно и горько. И не в эти дни, а восемь лет. И, наверное, поэтому я смотрю сводки и новостные ленты не с радостными возгласами, не с ужасом от происходящего, а с тяжёлым ожиданием.

Чтобы сейчас не происходило, в первую очередь нужно оставаться людьми. Не грызть друг друга, не поливать грязью, не поддаваться истерии. Спецоперация рано или поздно закончится, а стереть из памяти то, что вы наговорите друг другу будет непросто.

#донбасс #своихнебросаем

Газета «Далматовский вестник».