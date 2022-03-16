Алексей Чуев объяснил зауральским предпринимателям, как государство будет поддерживать бизнес в условиях санкций

Президент России подписал закон о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях санкций.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курганской области Алексей Чуев прокомментировал:

- Речь идёт о возможности введения моратория на плановые проверки малых и средних предприятий в текущем году и IT-компаний до 2024 года, а также кредитные каникулы на срок до 6 месяцев и при условии падения доходов больше чем на треть.

Меры были приняты в оперативном порядке, чтобы сгладить негативный эффект от санкций. Отказ от плановых проверок позволил высвободить время на перенастройку бизнеса. Принятые меры поддержки в основном были уже проверены на мероприятиях в пандемию коронавируса и хорошо себя показали. Сейчас Правительством РФ созданы центры мониторинга для сбора информации о состояния бизнеса из различных источников, в том числе и от предпринимателей. Сегодня в условиях санкционного давления на страну и отечественный бизнес, эти меры фактически антикризисные.

Расскажу подробнее.

Мораторий на проверки

С 10 марта и до 31 декабря 2022 года вводится запрет (мораторий) на плановые проверки ИП, предприятий малого и среднего бизнеса (МСП). За исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья граждан

IT-компании

Ряд новых льгот, в т. ч. для работников

1. Сотрудники российских ИТ-организаций до достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку от армии и возможность получить льготную ипотеку.

2. Все российские IT-компании на 3 года освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами.

Они смогут на выгодных условиях взять кредиты на продолжение работы и новые проекты – по ставке, не превышающей 3%.

3. Объявлен моратория на плановые проверки аккредитованных IT-организаций — до конца 2024 года.

Кредитные каникулы

Отсрочка/уменьшение размеры платы по кредитам, займам, в т. ч. ипотеке

Распространяется на физлиц, ИП, малый и средний бизнес (МСП). Подать заявление кредитору нужно с 1 марта до 30 сентября 2022 года (срок могут передвинуть вперёд).

Период отсрочки – 6 месяцев.

Заемщики – граждане (ИП) и предприятия малого и среднего бизнеса (МСП) – получили возможность в период с 1 марта до 30 сентября 2022 года подавать требования об отсрочке платежей по кредитам и займам на срок до 6 месяцев. При этом у Правительства РФ есть право передвинуть указанный крайний срок 30.09.2022 на более позднюю дату.

Граждане могут подать такое требование к кредитору, если они столкнулись с существенным снижением своих доходов – как минимум на 30%. А бизнес – если он работает в отраслях из перечня, пострадавших от санкций, утвержденного Правительством РФ.

Кредитный договор должен быть заключён до 1 марта 2022 года.

Фото со страницы Алексея Чуева в соцсети «Вконтакте».