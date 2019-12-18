Алексей Кокорин: «Присвоение ШГПИ статуса университета – это шаг вперед»

- Два года назад, когда определяли эффективность работы высших учебных заведений по всей стране, ШГПИ попал в разряд малоэффективных вузов. С тех пор в пединституте была разработана программа по выводу вуза из этой ситуации, проделана большая работа самим педагогическим коллективом. По этому вопросу у меня состоялась встреча с заместителем председателя правительства РФ Ольгой Голодец. В результате 26 февраля 2016 года в Министерстве образования и науки Российской федерации был подписан приказ о присвоении Шадринскому педагогическому институту университетского статуса, - рассказал журналистам губернатор области.

По мнению Алексея Кокорина, сейчас старейшее в Зауралье высшее учебное заведение находится на подъеме, а придание ему более высокого университетского статуса – это шаг вперед. Глава региона выразил надежду, что в педагогическом университете сохранятся старые традиции, которыми всегда гордилось учебное заведение. В вузе одной из самых востребованных профессиональных специальностей считается дошкольное образование, которому равных нет в Уральском федеральном округе. Это, по мнению главы региона, в целом сыграло знаковую роль при принятии решения:

- Здесь никогда не было проблем с набором студентов, а с новым статусом эта тема будет снята раз и навсегда. Курганской области добавилась еще одна визитная карточка в системе образования и науки – это Шадринский государственный педагогический университет.

На вопрос корреспондента Zauralonline, какие перспективы открываются перед вузом в связи с изменением статуса, Алексей Кокорин ответил, что новое статусное положение учебного заведения позволит решить проблему с недофинансированием.

Кроме того, здесь будет совершенствоваться и материально-техническая база университета.

Глава региона подтвердил свое решение и по кандидатуре ректора вуза:

- Соответствующие документы по нашей кандидатуре мы отправили на согласование в Минобрнауки России. Необходимо время, для того, чтобы этак кандидатура была согласована. Мы рекомендовали на эту должность Артура Дзиова, который сейчас исполняет обязанности ректора. Но самое главное достижение, что тема расформирования ШГПИ с повестки дня снята. Это одно из самых мудрых решений Министерства образования и науки РФ.

Сергей Игнатов.