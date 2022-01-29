Алексей Сигидаев: «Ожидается взрывоопасное распространение новой инфекции»

Во время круглого стола по ситуации с «Омикроном», прошедшему накануне, временно исполняющий обязанности директора областного департамента здравоохранения Алексей Сигидаев рассказал, когда можно ждать прихода волны нового штамма и насколько она будет отличаться от предыдущих:

«Учитывая, что случаи «Омикрона» уже зарегистрированы на территории Курганской области, а инкубационный период сокращён с 14 дней до 7 по всем официальным приказам и по практике распространения инфекции в Европе и Америке, то можно предположить, что уже на следующей неделе может произойти резкий скачок. Ожидается взрывоопасное распространение этой инфекции. Будем готовиться все вместе».

Глава департамента объяснил и ситуацию с количеством медперсонала:

«По всем предварительным подсчётам, ожидается увеличение количества больных практически в пять раз. Учитывая, что у нас максимальное количество коек было развёрнуто до трёх тысяч, а находилось на стационарном этапе 2600 пациентов, то если каждый умножит эту цифру на пять, то сможет представить себе ожидаемую цифру. Количество медицинских сотрудников от этого не увеличивается. Не нужно сразу нас критиковать, говорить о том, что мы ничем не занимаемся, сидим дома. Мы уже написали письма во все необходимые инстанции, в первую очередь в Министерство здравоохранения, что в случае утяжеления ситуации просим прикомандировать к нам врачей с других регионов и сотрудников Министерства обороны».

В связи с этим Алексей Сигидаев обратился ко всем жителям Курганской области: «Уважаемые граждане, услышьте, что врачей, медицинского младшего и среднего персонала останется то же количество, а больных будет больше. Поэтому при дозвоне на номер 122, призываю к вашему терпению. Если вы не получили ответ в течении первых двух минут, не нужно забивать эту линию обращениями с жалобами или предложениями. Для этого есть сайты медицинских организаций в каждом подразделении, в каждой поликлинике, в каждом филиале. Везде размещена информация, куда можно обращаться напрямую к главному врачу, либо сотрудникам».

Василий Малухин.

Фото Николая Пушилина.