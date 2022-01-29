Алексей Сигидаев: «Я за свои слова отвечаю»

Исполняющий обязанности директор Департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев призвал молодых врачей, прибывших для прохождения ординатуры в наш регион, требовать от главных врачей медицинских организаций выполнения данных им обещаний.

- Присутствующие за этим столом руководители органов власти и медицинских организаций провозгласили, что будут вам всячески помогать, идти вам навстречу, помогут с трудоустройством и жильем. Фиксируйте это. Пускай за свои слова отвечают. Я как глава Департамента здравоохранения Курганской области за свои отвечу, - заявил Алексей Сигидаев, до назначения на этот пост работавший военным медиком.

Он отметил, что нынешним молодым врачам повезло – из-за дефицита медицинских кадров, который многие годы наблюдается в Курганской области, у них практически нет конкурентов.

- Мы, руководители медицинских организаций, начинали в более жесткой конкурентной среде. Пользуйтесь этим преимуществом. Впитывайте теоретические знания и практические навыки, как губка, и применяйте их во благо наших пациентов, во благо Курганской области, - обратился к молодым врачам Алексей Сигидаев.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.