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Алена Лопатина встретилась с первокурсниками Курганского педколледжа

Организовала для студентов турнир

21 мая, 2022 - 13:00

Уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина встретилась с первокурсниками Курганского педагогического колледжа. Состоялся интересный диалог о работе уполномоченного по правам ребенка.
Студентов интересовали вопросы: когда требуется защищать права ребенка, как противодействовать домашнему насилию, с какими проблемами обращаться к детскому омбудсмену, сообщает  vk.com/upr45.  Кроме того, обсудили темы по недопущению противоправного поведения в отношении ровесников противоположного пола.
Накануне Дня телефона Доверия состоялся турнир по игре "Социальное метро". Это интеллектуальное соревнование показывает умение ориентироваться в жизненных ситуациях, искать ответы на вопросы во взаимодействии с командой.

21 мая, 2022 - 13:00

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