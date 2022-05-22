Алена Лопатина встретилась с первокурсниками Курганского педколледжа

Уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина встретилась с первокурсниками Курганского педагогического колледжа. Состоялся интересный диалог о работе уполномоченного по правам ребенка.

Студентов интересовали вопросы: когда требуется защищать права ребенка, как противодействовать домашнему насилию, с какими проблемами обращаться к детскому омбудсмену, сообщает vk.com/upr45. Кроме того, обсудили темы по недопущению противоправного поведения в отношении ровесников противоположного пола.

Накануне Дня телефона Доверия состоялся турнир по игре "Социальное метро". Это интеллектуальное соревнование показывает умение ориентироваться в жизненных ситуациях, искать ответы на вопросы во взаимодействии с командой.