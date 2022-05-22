Уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина встретилась с первокурсниками Курганского педагогического колледжа. Состоялся интересный диалог о работе уполномоченного по правам ребенка.
Студентов интересовали вопросы: когда требуется защищать права ребенка, как противодействовать домашнему насилию, с какими проблемами обращаться к детскому омбудсмену, сообщает vk.com/upr45. Кроме того, обсудили темы по недопущению противоправного поведения в отношении ровесников противоположного пола.
Накануне Дня телефона Доверия состоялся турнир по игре "Социальное метро". Это интеллектуальное соревнование показывает умение ориентироваться в жизненных ситуациях, искать ответы на вопросы во взаимодействии с командой.
Алена Лопатина встретилась с первокурсниками Курганского педколледжа
Организовала для студентов турнир
Уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина встретилась с первокурсниками Курганского педагогического колледжа. Состоялся интересный диалог о работе уполномоченного по правам ребенка.
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