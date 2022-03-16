Алия Коханова: "Чем старше ребёнок, тем больше у него потребностей"

Семьи с низким доходом, имеющие детей в возрасте от 8 до 17 лет, с 1 апреля будут получать дополнительное пособие.

Начальник отдела пособий и социальных выплат главного управления социальной защиты населения Курганской области Алия Коханова прокомментировала: «Как человек, постоянно сталкивающийся с проблемами многодетных и малообеспеченных семей в реальной жизни, безусловно, рада тому, что заботой государства теперь будут охвачены и дети в возрасте от 8 до 17 лет из нуждающихся семей. Ведь, чем старше становится ребенок, тем больше у него потребностей. А новая мера поможет их удовлетворить. Она начнет действовать с 1 апреля, а заявления принимать с 1 мая. Пособие будут выплачивать и рассчитывать так же, как и ежемесячную выплату на детей в возрасте от трёх до семи лет».

Новая выплата будет назначена семьям, чей среднедушевой доход окажется меньше прожиточного минимума, установленного в Курганской области. В мае пособия придут сразу за два месяца – за апрель и за май, сообщили в пресс-службе губернатора. Пособие назначается сразу на 12 месяцев.

Для получения такой помощи родителям достаточно в большинстве случаев подать заявление в электронном виде через портал Госуслуг.