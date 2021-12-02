Альменевские ветераны написали открытое обращение к людям пожилого возраста

Уважаемые земляки! Люди пожилого возраста! Вы в зоне особого риска при заболевании коронавирусной инфекцией!

Именно у пожилых, из-за нагрузки на иммунную систему, возможны осложнения, в том числе такие, как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации.

Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам. Важно сохранить ваше здоровье! Вакцинация – самый надежный способ защитить вас от тяжелого течения коронавируса и необратимых последствий.

Люди пожилого возраста чаще всего переносят вакцинацию легко и без побочных эффектов. Это связано с особенностями иммунной реакции организма в вашем возрасте. Проконсультируйтесь с лечащим врачом. Прививаться можно и если у вас есть хронические заболевания, главное, чтобы они были не в фазе обострения.

Уважаемые земляки! Давайте вырабатывать коллективный иммунитет. Не смоневайтесь! Прививайтесь! Помните, что для всех болезней в России, зарегистрированных за последние 100 лет, защитой была вакцина.

Вакцины, зарегистрированные в Российской Федерации, безопасны и эффективны.

Продолжайте соблюдать меры безопасности, берегите себя и будьте здоровы!

С уважением, председатель Альменевского районного совета ветеранов, Светлана Рыжкова.

На фото Юлии Кондратовой: Председатель Альменевского Совета ветеранов