Алёна Королёва и Юлия Петрова из Зауралья блеснут знаниями в интеллектуальной игре «Софиум»

Старшеклассники Курганской области принимают участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по избирательному праву – «Софиум».

Победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по избирательному праву «Софиум» среди 10 классов стала учащаяся Лебяжьевской средней общеобразовательной школыАлёна Королёва. Среди 11 классов лучшие знания показала учащаяся гимназии №32 города Кургана Юлия Петрова.Девушки сейчас принимают участие в заключительном этапе интеллектуального состязанияв Московском государственном юридическом университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА), сообщает vk.com/izbirkom45.

Олимпиада проходит в два тура: 30 вопросов в тестовом формате и интеллектуальная игра «Софиум». Имена победителей всероссийской олимпиады станут известны 20 апреля.

Фото из группы vk.com/izbirkom45.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.