Алёна Лопатина: «Социальная поддержка приобретает всё более структурированный и системный характер»

В России по инициативе главы государства вводят новую меру поддержки семей с детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Пособие будут рассчитывать и выплачивать также, как и пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет. То есть, выплата будет назначена семьям, чей среднедушевой доход окажется меньше прожиточного минимума на человека, уточнили в пресс-службе главы региона.

- Предложение о новой форме финансовой поддержки на детей в семьях с низким доходом, озвученное Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, в современных социальных условиях не просто актуально, а жизненно необходимо. Так как уровень родительских затрат на детей школьного возраста только увеличивается, растут потребности, в том числе образовательные. На мой взгляд, эта помощь будет наиболее существенна для неполных семей, где ребенка или нескольких детей воспитывает один или единственный родитель, а также для многодетных семей, в которых мама занимается воспитанием малышей и не имеет трудового заработка. Радует, что социальная поддержка приобретает все более структурированный и системный характер, демонстрируя заботу о гражданах со стороны государства. Эта мера государственной поддержки является своевременной и поможет семьям с детьми сохранить своё благополучие, - подчеркнула уполномоченный по правам ребёнка в Курганской области Алёна Лопатина.

По данным Главного управления социальной защиты населения Курганской области, в 2022 году пособие на ребёнка в возрасте от 0 до 16 лет выплачено 33 690 малоимущим семьям региона на 63 776 детей на общую сумму 50,6 млн рублей, а ежемесячную денежную выплату на ребёнка от 3 до 7 лет включительно получили 19 313 малоимущих семей на 23 852 ребёнка на общую сумму 501,4 млн рублей.