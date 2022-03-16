Анастасия Романович: «Только свободно мыслящий человек может выстраивать сложные производственные цепочки»

Депутат Курганской городской Думы от партии «Единая Россия» Анастасия Романович считает, что понятия бизнес и свобода не разделимы.

- Только свободно мыслящий человек может генерировать новые смыслы, выстраивать сложные производственные цепочки, убеждать инвесторов и собирать профессиональные команды для реализации кейсов. И то, что сегодня Президент России уделяет особое внимание поддержке бизнес-среды для отечественного предпринимателя, это важно. Установлен жёсткий контроль по выполнению поручений Президента по защите бизнеса. Коллективный запад пытается давить нас санкциями. Переживем. Как сказал Владимир Путин, наш ответ может быть только один – «обеспечить большую свободу предпринимательской деятельности». И сейчас государство помогает бизнесу, например, появилась возможность сохранять рабочие места за счет предоставления кредитных каникул.