Анатолий Белоусов: «Признание ДНР и ЛНР – правомерно и своевременно»

«Признание ДНР и ЛНР – правомерно и своевременно. Особенно, учитывая последнее время, когда готовилась их оккупация со стороны ВСУ», - заявил в комментарии «Новому миру» директор Альменевского аграрно- технологического техникума Анатолий Белоусов.

По его словам, это доказано фактами, которые имеются у официальных представителей Луганской и Донецкой народных республик.

Далее он продолжил: «Слушая обращение к народу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, о проведении вынужденной меры – военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, я понимал, что это мера своевременная, и другого просто не дано. Явственна угроза размещения НАТО на границах с нашей страной. Было проведено много переговоров и с Америкой, и с Францией, с Германией, но никто нас не слышал.

Страшно за наших ребят, находящихся там. Среди них есть и наши выпускники. Но иначе было нельзя. Я полностью поддерживаю президента России Владимира Путина в его непростом решении».