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Андрей Кочеров: «Каждый ребёнок должен гордиться своей малой Родиной»

В регионе ведётся большая работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

21 апреля, 2022 - 11:30

Торжественное построение обучающихся с поднятием флага России под гимн страны прошло в Губернаторской Куртамышской кадетской школе Курганской области.
Как отметил директор Департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров, каждый ребенок должен гордиться своей малой Родиной, своей страной и, конечно же, должен знать символику родного государства:

- Поднятие флага и исполнение гимна в образовательной организации, считаю, нужное и важное мероприятие в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения. В кадетских школах Курганской области традиция поднятия флага существует с самого их основания. Сейчас мы эту традицию распространяем и на другие организации. Надеюсь, что с нового учебного года она появится в каждой школе.
Напомним, что внедрить во все школы такую практику предложил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Фото Николая Пушилина.

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21 апреля, 2022 - 11:30

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