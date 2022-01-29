Андрей Кочеров: "Показатели эффективности деятельности зауральских вузов выросли"

В связи с информацией о качестве работы вузов в Курганской области, появившейся в СМИ и соцсетях, департамент образования и науки информирует: показатели эффективности деятельности зауральских вузов выросли. Об этом говорят результаты мониторинга главного информационно-вычислительного центра «МИРЭА — Российский технологический университет», созданного Министерством образования РФ в 1998 году для официального сбора и обработки статистической отчетности о состоянии системы образования страны, а также для формирования банка данных о состоянии и развитии образования в России и за рубежом.

«Основные параметры, по которым оценивается деятельность вузов в данном мониторинге — это средний балл ЕГЭ студентов, поступивших на очное обучение, объем научно-исследовательских работ, численность иностранных студентов, доходы образовательной организации, заработная плата педагогов в сравнении с региональной, а также доля работников вуза, имеющих научную степень. При этом вуз сравнивается не с другими вузами, а со своим собственным уровнем в предыдущие годы, из чего можно делать выводы о развитии образовательной организации», - рассказал директор департамента образования и науки Андрей Кочеров.

При этом он добавил, что мониторинг ГИВЦ — официальный и его данные сомнению не подлежат.

Так, в прошлом году в Шадринском государственном педагогическом университете в два раза вырос объем научно-исследовательских работ, что превышает показатели в целом по стране, в КГСХА данная деятельность по сравнению с 2020 годом улучшилась на 23%. У КГУ подросли четыре показателя из шести, из них больше всего — по заработной плате преподавателей и финансово-экономической деятельности вуза. А в филиале Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ возросла численность сотрудников, имеющих ученые степени кандидата или доктора наук, в расчете на 100 студентов.

- Коммерческие мониторинги могут быть «проплачены», чтобы поднять конкретный вуз в рейтинге и таким образом сделать его более привлекательным для родителей, которые никаких средств не пожалеют для поступления своего ребенка в «лучший» вуз страны. А у государственного мониторинга задачи другие - он нацелен на объективность и помогает увидеть реальную картину развития высшего учебного заведения, - уточнил директор Департамента.

Официальный мониторинг ГИВЦ можно посмотреть здесь.