Андрей Кочеров: «Пусть годы учёбы будут для вас самыми яркими страницами в жизни»

Директор Департамента образования и науки курганской области Андрей кочеров поздравил студентов:

- Дорогие студенты высших и средних профессиональных образовательных учреждений! Поздравляю вас с Днем российского студенчества!

В Курганской области Татьянин день отмечают более 33 тысяч юношей и девушек, которые сегодня получают профессию, принимают активное участие в жизни колледжа, вуза, родного региона, побеждают в конкурсах, чемпионатах и олимпиадах, выигрывают гранты для воплощения своих планов и на благо развития Курганской области.

В свою очередь правительство региона, департамент образования и науки делают все необходимое, чтобы у активной и целеустремленноймолодежи были возможности для развития, самореализации, получения качественного образования. В учреждениях профобразования появляются современные специальности, улучшается материально-техническая база, модернизируются мастерские. Для ребят вводятся новые виды поддержки, именные стипендии.

Дорогие студенты, пусть годы учебы будут для вас самыми яркими страницами в жизни. Дерзайте, учитесь, растите в профессиональном плане и духовно, будьте достойными гражданами своей страны. Вы — наша гордость, наше будущее, вы новые имена в истории родного Зауралья.

Желаем вам стать настоящими профессионалами, в какую бы сферу вы ни пришли трудиться. Новых вам высот, достижений, стойкости духа и оптимизма!