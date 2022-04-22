Андрей Рахманов: «Патриотизм – это преданность Родине и готовность жертвовать ради нее»

Андрей Рахманов родился 26 августа 1975 года в селе Усть-Суерское Белозерского района. В 1992 году окончил Памятинскую среднюю школу.

В 1996 году в составе сводного батальона 7 гвардейской воздушно десантной дивизии в Новороссийске принимал участие в боевых действиях республики Чечня. Воинское звание гвардии сержант запаса, должность командир БМД -1. После демобилизации занимал должности среднего и старшего оперативно начальствующего состава в УВД Курганской области и УМВД России по ХМАО-Югре. Специальное звание подполковник полиции в отставке.

Это гордость за достижения своей страны и своего народа. Патриот это человек, придающий огромное значение культуре, традициям и значимым историческим событиям. Для патриота очень важно ощущение принадлежности к своему народу.

Ветеран МВД рассуждает, в чем должен проявляться патриотизм:

«Каждого здравомыслящего человека, гражданина своей страны, патриота волнуют события на Украине, а также общая геополитическая обстановка в мире. Все наперебой говорят о проблемах в векторе патриотического воспитания молодежи.

Мой горький опыт показал, что в этом воспитании уже давно нуждаются поколения, рожденные после второй половины 90-х годов прошлого столетия. Кроме того, в уроках патриотического воспитания уже нуждаются педагогические коллективы наших школ.

Как участник боевых действий, скажу, что стыдно и позорно не выполнить приказ командира. Стыдно и позорно подвести боевых товарищей. Стыдно и позорно спасовать, прогнуться, дать слабину. Страшно даже представить, что о твоей слабости, (даже в мыслях) могут узнать дома, в родной школе. В школе, где ты впитывал рассказы, мудрость фронтовиков и учителей, горевших в горниле войны, выживших и нашедших в себе силу остаться людьми.

Вот как раз эти ценности, дают нашим пацанам, воюющим на Донбассе, силу духа в борьбе с воскресшим нацизмом. Сила духа русского солдата (не зависимо от национальности и вероисповедания: русский, казах, татарин, башкир, чеченец (всех не перечислить) раз рожден и живет в России значит – русский) испокон веков была главным оружием в борьбе в агрессором.

В далеком 1996 году я осознал, что замечаю в лицах солдат какой-то неуловимый признак того, что они погибнут в ближайшем бою. Эта мысль долго мне не давала покоя. Сейчас, спустя много лет понял, что это за признак – это блеск глаз, передающий внутренний мир, это уровень боевого духа солдата. И очень важно, чтобы боец не исчерпал этот накопленный с детства запас.

Какие ценности мы прививаем сейчас будущим защитникам Отечества? Быть может, сперва поручить педагогам нести в дома погибших воинов страшную весть? Дать возможность испытать на себе боль отчаяния матерей, жен, невест. Дать возможность прочувствовать, какую на них ответственность перед людьми возлагает высокое призвание – учитель!

Народ привык ругать власть, этому способствуют провокаторы социальных сетей. Но если посмотреть объективно? Населением сел и деревень в сельмагах покупается картофель и молоко. Администрациями сельских поселений из бюджета оплачивается отопление и содержание сельских клубов, библиотек, но в эти учреждения не ходят дети.

Кто в этом виноват? Снова власть!? Или вы ждете, что придет дядя с печеньками? Но в этом случае на нашей земле изменится язык и культура! Тогда ради чего воюют и гибнут наши парни?

И пусть мои слова прозвучат грубо, но народная примета гласит: «Весна покажет …». Весна идет в прямом и переносном смысле, меняется мировоззрение людей. И наши сыны вернутся домой мужами, уже в другую реальность, отличную от той, из которой уходили на проведение специальной операции на Украине. Наши парни на собственной шкуре испытывают последствия искажения истории. Они знают важность священного долга каждого потомка относиться к родной земле как к матери их породившей. Они осознали, что такое память предков и будут сурово спрашивать с тех, кто посмел обидеть эту землю, позволил забыть имена дедов, прадедов, отцов, братьев, проливших кровь за свободу и независимость отчизны. Спросите каждый у себя: что вы скажете в ответ на эти вопросы?

Надеюсь, что этой статьей, призывающей пересмотреть свое отношение к вопросу патриотического воспитания населения и необходимости вовлечения в этот процесс молодежи, я пробил стену непонимания в чьем-то сознании».

Наталья Рыбина. Газета «Боевое слово».

Фото Андрея Рахманова.

#zароссию #патриотизм